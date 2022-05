Khóa kéo bị rỉ sét hoặc kẹt vào quần áo phải làm sao? Đừng lo lắng, sử dụng các mẹo này giúp bạn giải quyết nhanh chóng

- Tất cả các loại túi, hoặc ví có dây kéo, không được để quá đầy. Khi kéo dây, đầu tiên căn chỉnh các răng hai bên sát nhau, sau đó bóp nhẹ đầu dây và kéo nhẹ về phía trước theo đường ray, không nên giật mạnh.

Kỹ năng bảo trì dây kéo

1. Dây kéo hợp kim nhôm dễ bị ăn mòn hơn nên cần để nơi khô ráo, không tiếp xúc với ẩm ướt để tránh các răng nhôm hình thành các ôxít màu trắng, lâu ngày sẽ làm cho dây kéo bị gỉ và hỏng hóc. Khi bảo quản phải đảm bảo độ thoáng nhất định, không đậy kín, không để trong môi trường ẩm ướt, nếu cần có thể sử dụng giấy chống ẩm hoặc gói hút ẩm. Nếu dây kéo bị co do bị ướt, lúc này trước tiên bạn hãy lau khô dây kéo, sau đó bôi một ít sáp lên bánh răng, rồi đem hơ trên lửa thì khi sử dụng sẽ rất trơn tru.

2. Khi kéo dây kéo, trước tiên bạn nên căn chỉnh các răng hai bên, sau đó cầm đầu dây kéo kéo nhẹ về phía trước theo đường ray, không nên kéo mạnh kẻo bị “lệch răng”. Nếu khóa kéo bị co và không thể kéo linh hoạt, bạn có thể dùng khăn lau sạch trước rồi quết một lớp sáp trắng lên trên “răng”.



3. Nếu mép sắt ở hai bên dây kéo bị bung ra, bạn có thể dùng phương pháp sửa chữa: Gấp một đầu của kim ghim vào trong để nó song song với thanh sắt, và duỗi thẳng đầu kia. Cắt phần thừa của ghim từ đầu thẳng theo chiều dài của mép sắt dây kéo bung ra. Những chiếc ghim đã cắt xong nên đặt ở vị trí của mép sắt ban đầu, đầu đã gấp nên đặt ở dưới, ngang với mép dưới của dây kéo, đầu còn lại gấp vào cùng một điểm. Sau đó dùng kim may áo gió may qua lại hai mảnh bằng phương pháp khâu khóa, và quấn kim ghim bên trong, chiều rộng phải bằng mép sắt ban đầu

4. Nếu dây kéo bị thiếu răng thì dùng phương pháp sau:

Dùng vật nhọn cạy răng khóa kéo ở đuôi gốc lấy một ít răng ra, lắp vào phần răng đã mất rồi dùng vật nhọn ấn nhẹ vào phần răng đã mất trên mép vải.