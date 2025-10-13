Khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực trung tâm phát triển đất nước

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan triển lãm thành tựu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Chính phủ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tiếp tục chương trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030, chiều 13/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trình bày tham luận "Vai trò lãnh đạo của Đảng trong thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng".

"Một người đổi mới thì có một ý tưởng, một trăm triệu người đổi mới thì có cả một tương lai"

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết nông nghiệp đã giúp Việt Nam thoát nghèo, công nghiệp đã giúp Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình.

Để trở thành nước phát triển có thu nhập cao, chúng ta phải dựa vào khoa học-công nghệ. Chưa có quốc gia nào vượt qua bẫy thu nhập trung bình mà không chuyển sang tăng trưởng dựa vào khoa học-công nghệ.

"Khoa học - công nghệ của Việt Nam đi cùng với đổi mới sáng tạo và đặt trong bối cảnh chuyển đổi số. Đây là cách tiếp cận rất độc đáo của Việt Nam. Khoa học-công nghệ cung cấp tri thức; đổi mới sáng tạo chuyển hóa tri thức vào phục vụ cuộc sống; chuyển đổi số khuếch đại tri thức," ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trình bày tham luận tại Đại hội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Về thể chế cho khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Việt Nam đã thông thoáng, kiến tạo, hiện đại như quốc tế, một số cơ chế, chính sách có tính đột phá, vượt trội.

Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, là sự thay đổi về tư duy, tầm nhìn, là tuyên ngôn về chuyển giai đoạn phát triển sang dựa vào khoa học-công nghệ.