Kho vàng lớn nhất thế giới chứa 6.000 tấn được bảo vệ như thế nào?

Lưu ký vàng là một trong những dịch vụ tài chính mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York cung cấp cho các ngân hàng trung ương, chính phủ và các tổ chức quốc tế. Theo đó, kho vàng của Fed New York được xây dựng vào đầu những năm 1920, nằm ở tầng hầm của tòa trụ sở chính tại Manhattan. Đây được xem là nơi cất trữ vàng lý tưởng và an toàn cho những "khách hàng" giàu có.

Trên thực tế, không có lượng vàng nào cất giữ trong kho thuộc về Fed hay Fed chi nhánh New York. Fed New York đóng vai trò là người bảo vệ và quản lý vàng cho chủ nhân của nó, bao gồm chính phủ Mỹ, chính phủ nước ngoài, ngân hàng trung ương khác và các tổ chức quốc tế chính thức. Đặc biệt, không có cá nhân hoặc tổ chức tư nhân nào được phép cất giữ vàng trong kho này.

Theo số liệu năm 2019, kho vàng 3 tầng chứa khoảng 540.000 miếng vàng với tổng trọng lượng khoảng 6.190 tấn thuộc 48 ngân hàng trung ương nước ngoài và 12 tổ chức quốc tế như Quỹ tiền tệ Quốc tế hay Ngân hàng Thanh toán quốc tế. Hoa Kỳ có khoảng 5% lượng vàng được cất giữ tại đây.