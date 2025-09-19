Khó hiểu khi gạo, ngô, hay cả phân bón đều bị liệt vào nhóm rủi ro cao

Hội thảo góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, do Vụ Pháp chế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức ngày 18/9.

Luật còn “đánh đố” doanh nghiệp

Góp ý dự thảo các luật, ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, cho biết: Một trong những vấn đề nổi cộm là tình trạng cùng một loại sản phẩm, như thức ăn chăn nuôi và thức ăn thủy sản, nhưng lại chịu sự quản lý khác nhau giữa các cơ quan, dẫn đến chồng chéo, khó thống nhất.

“Quy định như vậy không thể giải thích với Trung ương là vì sao thức ăn chăn nuôi và thức ăn thủy sản lại bị quản lý theo hai cách khác nhau. Ở các nước, đây là lĩnh vực chung, không nên chia tách vô lý như vậy”, ông Dương nhấn mạnh.