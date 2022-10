Khó hiểu bán kết Miss Grand: Kẻ xoạc chân, người múa quạt

Tối 22/10, bán kết Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 - diễn ra tại Indonesia.

68 người đẹp trải qua 2 phần thi Sportswear (thay thế bikini) và Dạ hội. Trong đó, đại diện Việt Nam - Đoàn Thiên Ân - có 2 phần trình diễn khá ấn tượng.





Thiên Ân trong phần thi Sportswear - Trình diễn trang phục thể thao.



Người đẹp Việt có 2 phần trình diễn ấn tượng, nằm trong nhóm thí sinh nổi bật.