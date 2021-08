Khó có chuyện Son Ye Jin đang mang thai con đầu lòng với Hyun Bin

Hiện tại, Son Ye Jin và Hyun Bin chưa lên tiếng trước nghi vấn này. Tuy nhiên, một số fan cho rằng có thể ảnh của Son Ye Jin khác lạ vì cô bị chỉnh ảnh quá đà. Về phần chiếc váy, người hâm mộ nhận định vì chiếc váy quá rộng nên mới gây hiểu lầm.

Thêm một lý do nữa khẳng định Son Ye Jin không có thai, đó là cô sẽ cùng với Jeon Mi Do, Kim Ji Hyun tham gia diễn xuất trong phim truyền hình Thirty Nine do JTBC sản xuất. Nổi tiếng là người đàn ông tinh tế, luôn nghĩ cho người mình yêu, Hyun Bin chắc chắn sẽ chưa muốn Son Ye Jin mang thai ở thời điểm này. Theo nhiều tin đồn, Hyun Bin muốn để Son Ye Jin quyết định chuyện có con.