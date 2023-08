Khó có bất ngờ ở vòng cuối V.League 2023

Đội Công an Hà Nội đang được đánh giá có nhiều khả năng vô địch V.League 2023. Ảnh: Thanh Vũ

Sau thời gian tạm nghỉ nhường chỗ cho Cúp Quốc gia, V.League 2023 sẽ trở lại với vòng đấu cuối cùng vào ngày 27.8. Tâm điểm ở vòng đấu này chắc chắn sẽ là cuộc đua tranh cho chức vô địch giữa 2 đại diện thủ đô là Công an Hà Nội và Hà Nội FC. Khoảng cách giữa 2 đội đang là 2 điểm.

Hà Nội FC tiếp tục nuôi hi vọng

Về lý thuyết, Hà Nội FC vẫn còn cơ hội vô địch nếu họ chiến thắng Viettel ở vòng đấu cuối đồng thời Thanh Hóa tạo bất ngờ trước Công an Hà Nội. Khi đó, Hà Nội FC sẽ có 38 điểm, nhiều hơn 1 điểm so với Công an Hà Nội.