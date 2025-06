Khó chốt thương vụ M&A bất động sản, vì bên bán 'hét' giá cao

Bên bán “hét” giá, bên mua… bỏ chạy

Mới đây, Công ty TNHH MTV Hàm Rồng chào bán Dự án Khu phức hợp căn hộ thương mại Sài Gòn - Thuận An (Sai Gon - Thuan An Central) tại phường Lái Thiêu (TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương). Dự án có diện tích 9.809 m2, được quy hoạch xây dựng 1.244 căn hộ, với 40 tầng nổi, 3 tầng hầm; đang xin giấy phép xây dựng, chưa đóng tiền sử dụng đất. Giá bán được chủ đầu tư đưa ra là 900 tỷ đồng.

Khá nhiều doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Hà Đô, Phú Đông Group, MIK Group, Khải Hoàn Land… quan tâm tìm hiểu Dự án Sai Gon - Thuan An Central, nhưng sau khi nghe mức giá, thì đều... “bỏ chạy”, bởi các quỹ đất tương tự tại khu vực này chỉ có giá khoảng 300 tỷ đồng.

Tại TP.HCM, Dự án Charmington Dragonic, sở hữu vị trí mặt đường Tản Đà - Võ Văn Kiệt (quận 6) đang được Công ty TTC Land chào bán. Dự án có diện tích 5.077 m2, gồm 461 căn hộ chung cư, cao 35 tầng, đang thực hiện thủ tục pháp lý, chưa đóng tiền sử dụng đất. Cũng có không ít nhà đầu tư liên hệ thương thảo để M&A, song mức giá 1.200 tỷ đồng mà chủ đầu tư đưa ra khiến họ phải “quay xe”, vì quá cao.