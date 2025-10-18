Kho báu giá trị 350 tỷ USD: 'Người giữ vàng' quyền lực nhất thế giới

Theo Bangkok Post, IMF sở hữu lượng vàng này từ thời chế độ bản vị vàng. Hiện giá vàng đã vượt ngưỡng 4.300 USD/ounce, mức cao nhất trong lịch sử, gấp đôi giá trung bình giai đoạn 2019-2023. Tuy nhiên, trong bảng cân đối kế toán của IMF, lượng vàng này vẫn chỉ được định giá ở mức 50 USD/ounce, con số được ấn định từ những năm 1970.

Nếu được định giá lại theo giá thị trường, kho vàng của IMF tương đương hơn 350 tỷ USD, cao hơn tổng GDP của Chile. Chỉ cần bán ra 10% lượng vàng nắm giữ, Quỹ có thể thu về đủ nguồn lực để bù đắp phần lớn khoản cắt giảm viện trợ quốc tế trong năm nay.

IMF từng bán vàng. Giai đoạn 2009-2010, khi khủng hoảng tài chính toàn cầu bủa vây, Quỹ đã bán ra một phần nhỏ lượng vàng, thu về hàng chục tỷ USD. Số tiền đó được đưa vào Quỹ Giảm nghèo và Tăng trưởng (PRGT), giúp hàng chục quốc gia nghèo tiếp cận nguồn vay ưu đãi.