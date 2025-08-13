'Kho báu' của quan chức thành ủy Trung Quốc mê thuật phong thủy

Các tài sản có được do nhận hối lộ của Hoàng Hưng Quốc. Video: CCTV1

Thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) cho hay, Hoàng Hưng Quốc sinh năm 1954 tại huyện Tượng Sơn thuộc tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Năm 1972, Hoàng bắt đầu tham gia hoạt động chính trị. Nhờ có những thành tích xuất sắc nên tới năm 1984, ông ta được thăng chức tới vị trí Phó bí thư huyện Tượng Sơn.

Quan tham Hoàng Hưng Quốc. Ảnh: CCTV1

Trong hàng chục năm tiếp theo, Hoàng được đề bạt vào hàng loạt chức vụ quan trọng như Bí thư Thành ủy Đài Châu ở tỉnh Chiết Giang (1994); Bí thư Thành ủy Ninh Ba (1998); Phó bí thư Thành ủy kiêm Phó thị trưởng thành phố Thiên Tân (2003). Đến năm 2008, Hoàng được bổ nhiệm làm Thị trưởng thành phố Thiên Tân.

Trong thời gian nắm quyền ở 2 thành phố Đài Châu và Thiên Tân, Hoàng luôn tạo ấn tượng cho người khác về “sự nghiêm khắc và trung thực” của mình trong công tác. Tuy nhiên, dưới lớp vỏ bọc đó, quan chức này là người tham lam về vật chất và thoái hóa về mặt tư tưởng.