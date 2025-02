Khi xem phim 'Sex Education', tôi chết lặng vì hành động từng làm với cha: Có những tổn thương mà ta day dứt cả đời

Tôi đã khóc khi xem đến tập 5, mùa 2 của bộ phim “Sex Education”. Không phải vì những câu chuyện tình cảm rung động hay những vấn đề học đường sâu sắc, mà bởi một câu nói tưởng chừng đơn giản của nhân vật Adam Groff: “Dreams aren’t real. That’s why they are called dreams” . (Nghĩa là: Ước mơ không có thật. Đó là lý do người ta gọi chúng là ước mơ).

Câu nói ấy như một mũi kim nhọn xuyên thẳng vào tim tôi, kéo tôi trở về những năm tháng tuổi thơ - nơi tôi đã lỡ gây ra một sai lầm để rồi đến tận bây giờ, mỗi khi nghĩ lại, lòng tôi vẫn quặn thắt nỗi ân hận khôn nguôi.

“Sex Education” không chỉ là bộ phim về tình yêu, giới tính hay những khủng hoảng tuổi trẻ. Đối với tôi, nó còn là cánh cửa mở ra quá khứ, soi rọi đến những góc tối trong tâm hồn nơi cất giữ những tổn thương, những day dứt tưởng đã ngủ yên, nhưng thật ra vẫn âm ỉ nhói lên mỗi khi vô tình chạm đến.

Khoảnh khắc ấy khiến tôi như chết lặng, tôi nhìn thấy mình trong Adam Groff. Tôi thấy lại đứa trẻ năm nào đã vô tình làm tổn thương cha theo cách mà có lẽ, tôi sẽ phải dành cả phần đời còn lại để hối hận.

Câu nói vô tình nhưng khiến cha tổn thương sâu sắc

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo nơi vùng quê hẻo lánh. Cha mẹ tôi là những người nông dân chất phác, suốt đời gắn bó với những thửa ruộng khô cứng và những chiếc cuốc đã mòn cán.