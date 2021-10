Khi vo gạo, tuyệt đối không được chỉ thêm nước và nấu nhé! Thêm 2 bước này nữa, hạt gạo dẻo và không dính tay

1: Ngâm trước khi nấu!

Gạo cứng trở nên bông và mềm sau khi nấu chín. Nguyên nhân chính là do tinh bột có trong gạo bị hồ hóa khi cơm được nấu chín. Ngâm gạo vào nước một lúc trước khi nấu để hạt gạo ngấm nước từ từ và nở ra, khi nấu cơm sẽ dễ thấm nước hơn, truyền nhiệt từ ngoài vào trong sẽ đều hơn, do đó sẽ xảy ra hiện tượng hồ hóa như nhau! Nếu bạn nấu cơm mà không ngâm, lớp tinh bột trên bề mặt sẽ bị hồ hóa trong quá trình đun, điều này sẽ cản trở quá trình hấp thụ nước và dẫn nhiệt ở tâm. Đây là lý do quan trọng khiến cơm bị cứng!