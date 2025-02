Khi trí tuệ nhân tạo là trợ thủ đắc lực của những kẻ lừa tình trực tuyến

Lời tòa soạn Lừa đảo qua mạng, đặc biệt là lừa tình ngày càng trở nên phổ biến và tinh vi hơn trong những năm gần đây. Cùng điểm qua một số vụ lừa đảo chấn động trên thế giới, cũng như những "mánh khóe" mà tội phạm mạng sử dụng để chiếm đoạt của nạn nhân hàng tỷ USD.

Ảnh: Alamy

AI - Cánh tay phải của những kẻ lừa tình trực tuyến

Các chuyên gia hàng đầu về tội phạm tài chính của Europol cho biết, các tập lệnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra cho phép những kẻ lừa đảo nhắm mục tiêu vào nhiều nạn nhân cùng một lúc. Tờ The Guardian dẫn lời ông Sebastian Bley, người đứng đầu nhóm chống tội phạm kinh tế của Europol nói: "Ngày càng có nhiều trường hợp mà trong đó kẻ lừa đảo nói: Tôi là một bác sĩ ở vùng chiến sự và xin tiền vì cần đưa gia đình tới nơi an toàn".