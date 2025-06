Khi Thủ tướng yêu cầu ‘không thể ỉm đi’

“Nếu là quan điểm phục vụ, chắc là chúng tôi đã được trả lời sớm hơn. Để thực hiện quan điểm này, chúng tôi kiến nghị: Cứ 6 tháng một lần, các địa phương cần tổ chức gặp mặt doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn theo từng lĩnh vực để góp ý cho bộ máy công quyền những thủ tục hành chính cần rút kinh nghiệm và điều chỉnh trong công tác quản lý, điều hành”.

3 năm và núi 16 ngàn quy định

Ở góc độ rộng hơn, những ví dụ trên còn khá đơn giản so với các dự án có sử dụng đất. Các dự án này phải tuân thủ quy định, thủ tục của ít nhất 12 luật, hơn 20 nghị định và thông tư – mà các thông tư này thường xuyên thay đổi.

Do đó, thời gian để hoàn thành thủ tục nhanh cũng phải từ 18 đến 24 tháng, còn bình thường là xấp xỉ 3 năm.

Những nút thắt về thể chế như vậy không hề ít – từ điều kiện kinh doanh, quy chuẩn, tiêu chuẩn, đến thủ tục hành chính rối rắm, phức tạp, thiếu tương thích.

Theo báo cáo của Chính phủ, đến ngày 20/5/2025, các bộ, ngành, địa phương đã thống kê, công bố tổng số 6.358 thủ tục hành chính (TTHC) (gồm 5.801 TTHC thuộc bộ, ngành; 557 TTHC thuộc địa phương); trong đó có 4.377 TTHC (chiếm 68,8%) liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh;

8.977 điều kiện kinh doanh; 3.086 sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành; 886 tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến TTHC sản xuất – kinh doanh; và 640 chế độ báo cáo của doanh nghiệp.

Những quy định này lên tới gần 16.000 mà trong số đó ít nhất 30% phải được dứt khoát gỡ bỏ, theo đúng tinh thần mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu tại phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 5/2025.

Ông yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế; năm 2025 phải quyết tâm cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ những "điểm nghẽn" do quy định pháp luật gây ra.

Việc sửa đổi, bổ sung luật phải theo tinh thần “6 rõ”: Rõ nội dung kế thừa, lược bỏ và lý do; Rõ nội dung sửa đổi, hoàn thiện và lý do; Rõ nội dung bổ sung và lý do; Rõ nội dung cắt giảm, đơn giản hóa TTHC và lý do; Rõ nội dung phân cấp, phân quyền – cụ thể là gì, cho ai và vì sao; Rõ những vấn đề còn ý kiến khác nhau và cần báo cáo cấp có thẩm quyền.