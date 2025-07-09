Khi Taylor Swift lấy Travis Kelce: Khối tài sản chung khiến fan ngỡ ngàng

Thông tin Taylor Swift và Travis Kelce chính thức đính hôn vào cuối tháng 8/2025 đã khiến mạng xã hội bùng nổ. Bài đăng công khai trên Instagram với hình ảnh cầu hôn tại Lee’s Summit, Missouri, đạt hơn 35 triệu lượt thích chỉ sau một ngày, biến nó thành một trong những khoảnh khắc “gây sốt” nhất năm. Nhưng sự quan tâm của công chúng không chỉ dừng lại ở chuyện tình lãng mạn – người ta đặc biệt chú ý đến giá trị tài sản ròng kết hợp của họ, vốn đã vượt ngưỡng 1,67 tỷ USD.

Con số khổng lồ này không chỉ khiến Swift và Kelce trở thành một trong những cặp đôi giàu có nhất Hollywood, mà còn biến họ thành một thương hiệu toàn cầu, nơi âm nhạc và thể thao giao thoa, tạo nên sức mạnh truyền thông khó ai sánh kịp.

Taylor Swift: Đế chế tỷ đô từ âm nhạc đến thương hiệu cá nhân

Không có gì ngạc nhiên khi Taylor Swift là người nắm giữ phần lớn khối tài sản chung. Từ tháng 10/2023, nữ ca sĩ đã chính thức gia nhập câu lạc bộ tỷ phú tự thân. Tính đến năm 2025, Forbes định giá tài sản ròng của cô vào khoảng 1,6 tỷ USD, đưa cô trở thành nữ nghệ sĩ âm nhạc giàu nhất thế giới.

Thành công của "The Eras Tour" đã góp phần quan trọng vào việc nâng tầm khối tài sản của Swift. Chuyến lưu diễn kéo dài gần hai năm mang về hơn 2,07 tỷ USD, chính thức trở thành tour diễn có doanh thu cao nhất lịch sử. Bộ phim “Taylor Swift: The Eras Tour” cũng gây sốt phòng vé toàn cầu, đạt 261 triệu USD, củng cố danh tiếng và nguồn thu khổng lồ cho nữ ca sĩ.

Ngoài ra, album phòng thu thứ 11 "The Tortured Poets Department" phát hành tháng 4/2024 nhanh chóng đạt mốc 1 tỷ lượt nghe chỉ trong 48 giờ – kỷ lục chưa từng có. Swift hiện vẫn giữ vị trí nghệ sĩ nữ được nghe nhiều nhất trên Spotify, với hơn 26 tỷ lượt stream mỗi năm.

Swift là một “thỏi nam châm” thương hiệu. Từ Coca-Cola, Capital One đến Apple, Target – mọi chiến dịch có sự xuất hiện của cô đều tạo hiệu ứng lan tỏa. Riêng doanh thu bán hàng hóa đi kèm tour diễn năm 2023 đã đạt 370 triệu USD, minh chứng cho sức mua khủng khiếp từ cộng đồng Swifties.

Hiện tại, danh mục âm nhạc của cô được định giá 600 triệu USD và dự kiến tiếp tục tăng khi cô đã mua lại bản quyền gốc của sáu album đầu tiên. Điều này đảm bảo Swift kiểm soát tuyệt đối nguồn thu từ âm nhạc trong nhiều thập kỷ tới.

Travis Kelce: Ngôi sao NFL và “hiệu ứng Taylor”

So với bạn đời, Travis Kelce khiêm tốn hơn về giá trị tài sản, nhưng con số 70 triệu USD vẫn đủ để biến anh thành một trong những cầu thủ tấn công biên giàu nhất trong lịch sử NFL.

Kelce bắt đầu sự nghiệp với Kansas City Chiefs từ năm 2013. Sau hơn một thập kỷ, anh đã tích lũy gần 100 triệu USD từ lương cầu thủ. Hợp đồng mới nhất ký vào tháng 4/2024 có trị giá 34,25 triệu USD trong hai năm, nâng mức thu nhập trung bình lên 17,125 triệu USD/năm.

Chỉ riêng trong năm 2025, anh nhận 5,75 triệu USD lương cơ bản, kèm thêm 11 triệu USD tiền thưởng danh sách và 250.000 USD thưởng tập luyện. Thành tích ba lần vô địch Super Bowl giúp Kelce trở thành gương mặt sáng giá không chỉ trong thể thao, mà còn ở mảng thương mại.

Cùng anh trai Jason, Kelce đồng sáng lập podcast New Heights, chương trình nhanh chóng lọt top đầu Spotify. Tháng 8/2024, họ ký hợp đồng ba năm trị giá 100 triệu USD với Wondery (Amazon), mở ra nguồn thu khổng lồ ngoài sân cỏ.

Kelce còn đầu tư vào đội đua Công thức 1 Alpine, sở hữu thương hiệu thể thao Tru Kolors, hợp tác với American Eagle để ra mắt bộ sưu tập capsule. Các sản phẩm thường xuyên cháy hàng, chứng tỏ sức hút từ tên tuổi của anh.

Từ khi công khai hẹn hò với Swift vào tháng 9/2023, giá trị thương hiệu của Kelce đã “thăng hạng” rõ rệt. Chỉ trong bốn tháng, sự xuất hiện của Swift tại sân vận động đã mang lại 331,5 triệu USD giá trị thương hiệu cho Kansas City Chiefs. Doanh số áo đấu số 87 tăng 400%, lượng khán giả nữ xem NFL cũng tăng kỷ lục – trong đó nhóm tuổi teen tăng 53%.

Giới chuyên môn gọi đây là “Taylor Swift Effect” – hiệu ứng biến một ngôi sao thể thao vốn đã nổi tiếng thành biểu tượng văn hóa đại chúng toàn cầu.

Cặp đôi “Tayvis”: Thương hiệu kết hợp triệu đô

Khi hai cá nhân quyền lực hợp lại, sức mạnh tài chính được nhân đôi. Người hâm mộ gọi họ bằng cái tên thân mật “Tayvis”, và giờ đây, thương hiệu này trở thành một hiện tượng.

Cặp đôi sở hữu nhiều bất động sản cao cấp tại New York, Los Angeles, Missouri và Nashville. Ngoài ra, Swift nổi tiếng với bộ sưu tập xe hơi sang trọng, từ Mercedes-AMG G63 đến Porsche 911 Turbo. Kelce cũng không kém cạnh với dàn siêu xe và bộ sưu tập sneaker hiếm.

Chiếc nhẫn đính hôn mà Kelce trao cho Swift được cho là trị giá từ 650.000 USD đến 5 triệu USD

Chiếc nhẫn đính hôn mà Kelce trao cho Swift được cho là trị giá từ 650.000 USD đến 5 triệu USD, với viên kim cương lớn hình bầu dục cỡ lớn được đính trên nền vàng 18k và các chi tiết chạm khắc tinh xảo mang phong cách cổ điển Victoria minh chứng cho tiềm lực tài chính của cặp đôi.

Kelce kiếm trung bình 5 triệu USD/năm từ hợp đồng với Nike, Bud Light, Papa John’s, McDonald’s… Trong khi đó, Swift mang về hàng trăm triệu USD từ các chiến dịch quảng cáo và bản quyền hình ảnh. Khi cùng xuất hiện, họ tạo ra giá trị cộng hưởng gấp nhiều lần.

Sau thông báo đính hôn, cổ phiếu American Eagle tăng 8% nhờ bộ sưu tập AE x Tru Kolors. Đây là minh chứng rõ ràng cho tác động kinh tế từ “Tayvis”.

Không chỉ dừng ở âm nhạc hay thể thao, cả hai đang lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh – truyền hình.

Swift từng tham gia các phim như "The Lorax" (2012), "The Giver" (2014), "Cats" (2019). Trong khi đó, Kelce mới đây xuất hiện trong series "Grotesquerie" của Ryan Murphy và đảm nhận vai trò MC chương trình "Are You Smarter Than a Celebrity?" trên Amazon Prime. Anh còn góp mặt trong "Happy Gilmore 2" (2025) – dự án phim được kỳ vọng sẽ tạo tiếng vang.

Sự mở rộng này không chỉ tăng thêm nguồn thu mà còn mở rộng phạm vi ảnh hưởng của cả hai sang những lĩnh vực giải trí mới.

Câu hỏi đặt ra là: liệu tài sản của Swift và Kelce có tiếp tục tăng vọt sau đám cưới? Câu trả lời gần như chắc chắn là “có”. Swift chuẩn bị phát hành album phòng thu thứ 12 "The Life of a Showgirl" vào tháng 10/2025, hứa hẹn lập thêm kỷ lục doanh thu. Trong khi đó, Kelce vẫn đang ở phong độ đỉnh cao tại NFL và có nhiều dự án kinh doanh song song.

Với cộng đồng người hâm mộ đông đảo – 282 triệu người theo dõi Instagram của Swift và 8 triệu của Kelce – cặp đôi có khả năng duy trì vị thế “cặp đôi vàng” trong nhiều năm tới. Thậm chí, họ hoàn toàn có thể xây dựng một triều đại thương hiệu, tương tự David & Victoria Beckham hay Virat Kohli & Anushka Sharma, nhưng với quy mô toàn cầu và hiện đại hơn.

Taylor Swift và Travis Kelce không chỉ là câu chuyện tình lãng mạn giữa một ngôi sao nhạc pop và một ngôi sao thể thao. Họ là minh chứng sống cho sức mạnh tổng hợp giữa nghệ thuật và thể thao, nơi tình yêu, danh tiếng và tài chính hòa quyện.

Với tổng tài sản 1,67 tỷ USD và những dự án đang nở rộ, “Tayvis” đang viết lại quy tắc về sự giàu có của người nổi tiếng. Họ không chỉ nắm giữ tài sản kếch xù, mà còn tạo ra ảnh hưởng sâu rộng trong văn hóa đại chúng, chứng minh rằng khi hai đỉnh cao gặp nhau, sức mạnh thương hiệu có thể vượt xa mọi chuẩn mực.