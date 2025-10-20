Khi phái đẹp đối thoại với thế giới bằng ngôn ngữ thời trang

Bộ sưu tập “Synthesis” CHATS by C.Dam vừa ra mắt không chỉ là dấu ấn sáng tạo, mà còn là tuyên ngôn về khả năng hợp nhất giữa nghệ thuật và ứng dụng, sáng tạo và kinh doanh. Thông điệp “vẻ đẹp toàn vẹn” được chuyển hóa thành ngôn ngữ tạo hình để từ đó phản ánh triết lý cân bằng và chuyển hóa trong nội tâm người phụ nữ.
Trong bộ sưu tập mới, Giám đốc Sáng tạo Cường Đàm cho biết anh muốn khởi đầu từ đen và trắng – hai cực khởi nguyên của mọi tương phản, đi qua gam màu vàng bơ, oliu nhạt và kết thúc ở nâu đất, cùng đỏ rượu vang, để kể về hành trình tìm kiếm sự cân bằng, nơi nghệ thuật và ứng dụng cùng thăng hoa.
Với phụ nữ hiện đại, thời trang không chỉ thể hiện phong cách hay tôn vinh vẻ ngoài, Cường Đàm còn muốn giúp phái đẹp đối thoại với thế giới bằng câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ của chất liệu, đường nét và cảm xúc. Ở đó, vẻ đẹp không dừng ở hình thức, mà mở rộng đến chiều sâu nội tâm - nơi mềm mại gặp gỡ sức mạnh, nữ tính song hành cùng trí tuệ và bản lĩnh.
Cũng với triết lý tôn vinh “trí tuệ tính nữ” và tinh thần “điêu khắc chất liệu,” Giám đốc Sáng tạo Cường Đàm đã mang đến một góc nhìn mới về thời trang. Mỗi thiết kế không chỉ là trang phục, mà là một tuyên ngôn về bản lĩnh sống, sự tự do trong tư duy và vẻ đẹp sâu sắc của người phụ nữ hiện đại. Chính điều đó khiến các sáng tạo của anh trở thành tiếng nói của thế hệ người phụ nữ bước đi với sự hiểu biết, tự tin và tinh thần không ngừng chuyển động.
Lan Khuê, Diễm My 9X, Ngọc Thanh Lâm, Tuyết Lan… là những mỹ nhân Việt đầu tiên diện các thiết kế trong bộ sưu tập “Synthesis” tại các sự kiện của showbiz Việt.
Mặc dù mới sinh con đầu lòng được gần 2 tháng, Tuyết Lan khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon thả cùng thần thái cuốn hút khi khoác lên trang phục do Cường Đàm sáng tạo. Trong khi đó, nhan sắc ‘mẹ bỉm’ Diễm My, Lan Khuê cũng ngày càng mặn mà.
Không chỉ chinh phục các nghệ sỹ trong nước, các thiết kế của Cường Đàm liên tục xuất hiện trên thảm đỏ quốc tế. Nghệ sỹ piano Maryna Aksenov, siêu mẫu Maria Borges lựa chọn trang phục của nhà mốt Việt Nam khi xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice hay sự kiện BOF 500, thể hiện hình ảnh người phụ nữ cá tính, tự tin và đầy bản lĩnh.
Sức ảnh hưởng của thương hiệu nhà mốt Việt còn lan tỏa mạnh mẽ qua các ấn phẩm thời trang quốc tế, với gương mặt đại diện chiến dịch “The Power of Water” - Natasha Aris xuất hiện trên trang bìa Harper’s Bazaar Việt Nam, Harper’s Bazaar Serbia, V China Magazine và Vogue Arabia...
Tại Việt Nam, tinh thần “trí tuệ tính nữ” mà nhà mốt theo đuổi cũng được nhiều nghệ sỹ như Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê, Ninh Dương Lan Ngọc, Tuyết Lan, Diễm My, Ngọc Thanh Tâm… đồng cảm và lan tỏa. Dù mỗi người mang một cá tính riêng, họ đều gặp nhau ở điểm chung - sự thanh lịch, sâu sắc và bản lĩnh được thể hiện qua từng lựa chọn trang phục.
Một số hình ảnh trong bộ sưu tập “Synthesis”: