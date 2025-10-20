Khi phái đẹp đối thoại với thế giới bằng ngôn ngữ thời trang

Cùng triết lý tôn vinh “trí tuệ tính nữ” và tinh thần “điêu khắc chất liệu,” Giám đốc Sáng tạo Cường Đàm muốn mang đến một góc nhìn mới về thời trang. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Bộ sưu tập “Synthesis” CHATS by C.Dam vừa ra mắt không chỉ là dấu ấn sáng tạo, mà còn là tuyên ngôn về khả năng hợp nhất giữa nghệ thuật và ứng dụng, sáng tạo và kinh doanh. Thông điệp “vẻ đẹp toàn vẹn” được chuyển hóa thành ngôn ngữ tạo hình để từ đó phản ánh triết lý cân bằng và chuyển hóa trong nội tâm người phụ nữ.

Trong bộ sưu tập mới, Giám đốc Sáng tạo Cường Đàm cho biết anh muốn khởi đầu từ đen và trắng – hai cực khởi nguyên của mọi tương phản, đi qua gam màu vàng bơ, oliu nhạt và kết thúc ở nâu đất, cùng đỏ rượu vang, để kể về hành trình tìm kiếm sự cân bằng, nơi nghệ thuật và ứng dụng cùng thăng hoa.

Với phụ nữ hiện đại, thời trang không chỉ thể hiện phong cách hay tôn vinh vẻ ngoài, Cường Đàm còn muốn giúp phái đẹp đối thoại với thế giới bằng câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ của chất liệu, đường nét và cảm xúc. Ở đó, vẻ đẹp không dừng ở hình thức, mà mở rộng đến chiều sâu nội tâm - nơi mềm mại gặp gỡ sức mạnh, nữ tính song hành cùng trí tuệ và bản lĩnh.