Khi niềm tin lại… sụp đổ

Niềm tin của chúng ta lại một lần nữa bị sụp đổ.

TikToker Đào Quang Hà - chàng trai Gen Z từng gây bão vì đạp chiếc xe Thống Nhất của ông từ Hà Nội vào Tp.HCM đón lễ A50, từng khiến không ít cư dân mạng xúc động vì câu chuyện giản dị mà ý nghĩa đó, cũng từng tạo ra sự đồng cảm mạnh mẽ khi chia sẻ không ít những nội dung về nghĩa cử tử tế của con người. Ngày hôm qua, chàng trai đó lại một lần nữa gây bão, nhưng lần này là vì bị tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền kêu gọi từ thiện.

Mới tuần trước thôi, dân mạng cũng đã chứng kiến Shark Bình - doanh nhân thường xuất hiện với những câu nói truyền cảm hứng về khởi nghiệp, về làm giàu, người Shark quen mặt trên truyền hình - bị khởi tố, tạm giam vì cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án tiền số. Điều tra bước đầu nêu ông cùng cộng sự đã rút tiền từ ví của nhà đầu tư với số tiền “đặc biệt lớn”. Cơ quan công an đã phong tỏa tài sản và mở rộng vụ án.

Người ta từng tin vào Đào Quang Hà, tin vào Shark Bình, tin vào những doanh nhân đeo kính gọng bạc có thể dạy mình làm người bằng hai chữ “truyền cảm hứng”, cũng như tin vào những con người khoác lên mình bộ cách giản dị và nụ cười chất phác rồi nói về lòng nhân. Niềm tin ấy từng lấp lánh như vòng hào quang. Nhưng rồi từng chút một, những chiếc vòng hào quang ấy vỡ vụn như niềm tin đã bị xói mòn của khán giả trước vẻ bề ngoài tưởng như vô tội. Uy tín cá nhân - thứ tài sản tưởng như bất khả xâm phạm của mỗi người, nay lại trở thành thứ mà người ta cố gây dựng và tìm cách… mài ra trục lợi.

1. Khi niềm tin trở thành tiền tệ

Từ thiện, quảng cáo, thương hiệu cá nhân, kiếm tiền - bốn gạch nối tưởng rời mà nay đã liền mạch như một dây chuyền sản xuất. Một người nổi tiếng chỉ cần “xây” hình ảnh tử tế, phần còn lại thị trường sẽ tự trả giá: Nhãn hàng tìm đến, show truyền hình mời, kênh Youtube bật kiếm tiền, cư dân mạng sẵn sàng “all-in” vào mọi dự án được khởi xướng. Lòng tốt trở thành tài sản có thể quy đổi, được đo bằng lượt xem, lượng donate, số hợp đồng quảng cáo, số dòng “chúc anh/chị giữ vững tinh thần” trong phần bình luận.