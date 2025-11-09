Khi niềm tin đổ vỡ và bài học từ

Những ngày đầu tháng 9, thủ đô Kathmandu và nhiều thành phố lớn của Nepal rung chuyển bởi làn sóng bạo loạn chưa từng có, chủ yếu do thế hệ trẻ, đặc biệt là Gen Z, khởi xướng. Điểm bùng phát trực tiếp là lệnh cấm mạng xã hội mà Chính phủ của Thủ tướng K. P. Sharma Oli ban hành với lý do ngăn chặn tin giả, lừa đảo và bảo vệ an ninh quốc gia.
Nhưng đằng sau sự phản đối lệnh cấm đó lại là cả một chuỗi tích tụ lâu dài của bất mãn xã hội, khủng hoảng chính trị, trì trệ kinh tế và sự đổ vỡ niềm tin vào nhà nước. Chính những yếu tố này đã biến Nepal trở thành "thùng thuốc súng", chỉ cần một mồi lửa là có thể bùng cháy dữ dội.
Nepal vốn là một quốc gia nhỏ, nằm ở dãy Himalaya với 30 triệu dân, độ tuổi trung bình chỉ 25, với lịch sử chính trị đầy biến động. Từ chế độ quân chủ chuyên chế chuyển sang dân chủ cộng hòa, từ nội chiến Maoist kéo dài 10 năm cho đến những cuộc khủng hoảng liên miên của các liên minh chính trị, đất nước này hiếm khi có được sự ổn định bền vững.
Về kinh tế, đây là một nền kinh tế phụ thuộc quá lớn vào kiều hối. Năm 2024, Nepal nhận 11 tỷ USD kiều hối, tương đương hơn 26% GDP. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới về kinh tế Nepal nửa đầu năm 2025 đã cảnh báo 82% lực lượng lao động của Nepal làm việc tự do, tỉ lệ thất nghiệp của thanh niên 15 - 24 tuổi lên tới 20,8%. Một nền kinh tế phụ thuộc kiều hối, thất nghiệp thanh niên cao, bất bình đẳng ngày càng lộ rõ – tất cả tạo nên môi trường thuận lợi để mồi lửa bất mãn bén nhanh thành bùng phát.
Không ít người Nepal, đặc biệt là thế hệ Z, cho rằng gốc rễ vấn đề là chính quyền tham nhũng, quản lý kém và bất lực trước các vấn đề dân sinh. Đặc biệt, thời gian gần đây, trong giới trẻ Nepal đã xuất hiện phong trào trực tuyến chống "Nepo Kids" - cách gọi giới "con ông cháu cha". Những "thanh niên vàng son" này thường khoe khoang chuyến đi nước ngoài, quần áo hàng hiệu và lối sống xa hoa trên mạng xã hội, càng phơi bày khoảng cách giàu nghèo. Một bài đăng nổi tiếng đã viết: "Con cái các nhà lãnh đạo trở về nhà với túi Gucci, còn con cái người dân - trong quan tài".
Đây cũng là kịch bản quen thuộc trong nhiều cuộc cách mạng màu: giới trẻ không chỉ phẫn nộ với bất công, mà còn tìm thấy trong mạng xã hội một vũ khí để tổ chức, tập hợp và truyền cảm hứng phản kháng. Thực tế cho thấy: tại Serbia năm 2000, phong trào Otpor đã sửdụng điện thoại di động và internet để huy động thanh niên xuống đường, góp phần lật đổ chính quyền Milosevic. Tại Gruzia năm 2003 (Cách mạng Hoa Hồng), các tổ chức thanh niên như Kmara đã dùng mạng xã hội và truyền thông phi truyền thống để mở rộng ảnh hưởng. Tương tự, ở Ukraine năm 2004 (Cách mạng Cam) hay Ai Cập năm 2011 (Mùa xuân Ả Rập), Facebook và Twitter trở thành công cụ kết nối, giúp những nhóm tưởng chừng rời rạc trở thành một lực lượng quần chúng có tổ chức.
Chính nhờ không gian trực tuyến mà giới trẻ ở nhiều quốc gia có thể phá vỡ sự kiểm soát của truyền thông chính thống, tự tạo ra diễn đàn để phản biện và thúc đẩy hành động tập thể.
Niềm tin vốn dĩ là chất keo gắn kết giữa nhà nước và nhân dân, nhưng khi lớp keo đó nứt gãy, mọi nỗ lực đối thoại gần như trở nên vô nghĩa. Người dân không còn tin vào lời hứa, vào thông điệp cải cách từ chính quyền. Ngược lại, họ tìm đến bạo lực như một công cụ để tự khẳng định mình, để "đốt cháy" cái cũ trong ảo tưởng rằng từ tro tàn sẽ nảy sinh điều mới.
Trong bối cảnh đó, khi nhà nước ban hành lệnh cấm mạng xã hội, phần đông công chúng, đặc biệt là thanh niên, coi đây không chỉ là việc hạn chế kỹ thuật, mà còn là biểu hiện của một chính quyền độc đoán, muốn bịt miệng dân chúng. Lệnh cấm trở thành "giọt nước tràn ly" cho sự phẫn nộ vốn đã âm ỉ.
Sai lầm của chính quyền Nepal trong cuộc khủng hoảng lần này cũng đến từ cách thức phản ứng. Thay vì đối thoại, lắng nghe và tìm kiếm một giải pháp dung hòa, ban đầu chính quyền lại chọn con đường sử dụng bạo lực để áp chế. Các biện pháp trấn áp cứng rắn không những không làm phong trào suy yếu, mà trái lại càng thổi bùng sự phẫn nộ. Khi nhà nước bị xem như đối địch, xã hội rất dễ rơi vào vòng xoáy "cách mạng sắc màu", nơi hỗn loạn, bạo lực và can thiệp từ bên ngoài luôn rình rập.
Xét trên nhiều khía cạnh, bạo loạn ở Nepal vừa có tính mới ở nguyên nhân trực tiếp, vừa có tính quen thuộc trong nguồn cơn lâu dài. Không nhất thiết phải có lực lượng đối lập đủ mạnh và sự can thiệp trực tiếp từ bên ngoài, mà bi kịch đến từ những mâu thuẫn tích tụ: Nhà nước yếu kém, kinh tế khó khăn, xã hội đầy bất mãn và một quyết định chính trị sai lầm để châm ngòi khủng hoảng.
Bài học từ Nepal cho thấy: một khi niềm tin xã hội đổ vỡ, một quyết định chính trị sai lầm có thể trở thành ngòi nổ cho hỗn loạn. Điều này càng nhắc nhở chúng ta phải kiên định xây dựng Nhà nước pháp quyền vững mạnh, lấy ổn định chính trị – xã hội làm nền tảng, đồng thời chủ động phòng ngừa, vô hiệu hóa các kịch bản cách mạng màu từ sớm, từ xa.
PGS.TS Nguyễn Thị Báo – nguyên Chánh Thanh tra, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh