Khi niềm tin đổ vỡ và bài học từ

Những ngày đầu tháng 9, thủ đô Kathmandu và nhiều thành phố lớn của Nepal rung chuyển bởi làn sóng bạo loạn chưa từng có, chủ yếu do thế hệ trẻ, đặc biệt là Gen Z, khởi xướng. Điểm bùng phát trực tiếp là lệnh cấm mạng xã hội mà Chính phủ của Thủ tướng K. P. Sharma Oli ban hành với lý do ngăn chặn tin giả, lừa đảo và bảo vệ an ninh quốc gia.

Nhưng đằng sau sự phản đối lệnh cấm đó lại là cả một chuỗi tích tụ lâu dài của bất mãn xã hội, khủng hoảng chính trị, trì trệ kinh tế và sự đổ vỡ niềm tin vào nhà nước. Chính những yếu tố này đã biến Nepal trở thành "thùng thuốc súng", chỉ cần một mồi lửa là có thể bùng cháy dữ dội.

Nepal vốn là một quốc gia nhỏ, nằm ở dãy Himalaya với 30 triệu dân, độ tuổi trung bình chỉ 25, với lịch sử chính trị đầy biến động. Từ chế độ quân chủ chuyên chế chuyển sang dân chủ cộng hòa, từ nội chiến Maoist kéo dài 10 năm cho đến những cuộc khủng hoảng liên miên của các liên minh chính trị, đất nước này hiếm khi có được sự ổn định bền vững.