Khi những 'dì ghẻ', 'cha dượng' ra tay tàn độc với con riêng: Đau đớn thay cho những đứa trẻ vô tội!

Bé gái 3 tuổi ở Hà Nội bị đóng đinh vào đầu



Mới đây nhất, vụ việc bé gái 3 tuổi ở Hà Nội bị bạo hành, có 9 đinh găm trong não khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, phẫn nộ. Theo đó, vào chiều tối 17/1, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất tiếp nhận một bệnh nhi 3 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật. Trong quá trình kiểm tra, thăm khám, các bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé đã được bó bột trong 2 tuần. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm màng não nên chuyển bé lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.



Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã tiến hành chụp cắt lớp dựng hình, nhận thấy có những hình ảnh giống như đinh gỗ ở sọ và tổ chức não, tổng cộng 9 cái. Hiện, bé gái tiên lượng nguy kịch, đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu nhi, Bệnh viện Xanh Pôn.



Nhận thấy có dấu hiệu bất thường nghi bạo hành nên phía bệnh viện đã báo lên cơ quan công an. Tối 19/1, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội, cho biết đơn vị đã bàn giao người tình của mẹ bé Đ.N.A. cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hà Nội để điều tra liên quan vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành, có 9 vật thể nghi là đinh trong sọ não.

Dãy nhà trọ nơi chị L. và nhân tình chung sống

Danh tính người tình của mẹ bé gái là Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi, trú tại xã Bình Yên, huyện Thạch Thất. Huyên được xác định là nghi phạm chính trong việc bé A. nghi bị đinh bắn vào đầu.



Chiều 20/1, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Trung Huyên để làm rõ hành vi "giết người" quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự.



Ngoài ra, công an tiếp tục làm rõ vai trò của Nguyễn Thị L. (27 tuổi, mẹ của bé A. và là người tình của Huyên) liên quan vụ án.



Bước đầu công an xác định, năm 2012, chị Nguyễn Thị L. kết hôn với anh Đỗ Hữu C. (38 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Quá trình sinh sống, chị L. và anh C. có với nhau 3 người con gái.



Do mâu thuẫn trong sinh hoạt, đến tháng 6/2021, chị L. ly hôn chồng. Anh C. nuôi hai con gái đầu, còn chị L. nuôi cháu A..