Khi người lớn giải quyết mâu thuẫn bằng 'cái đầu nóng', thứ trẻ 'học' được chỉ là sự thói côn đồ!

Tối 9/8, ở sảnh thang máy B1 chung cư Sky Central (176 Định Công, Hà Nội), gã đàn ông tên Đặng Chí Thành (30 tuổi) lao vào đánh liên tiếp một phụ nữ. Camera ghi rõ cảnh những cú đấm, cú đá dồn dập vào đầu, mặt và bụng nạn nhân, chị N.T., 28 tuổi khiến nhiều người chứng kiến chết lặng, trong đó có cả trẻ con.

Nguyên nhân chỉ bắt đầu từ mâu thuẫn giữa hai đứa trẻ: con của Thành (5 tuổi) nói rằng bị của chị N.T. (3 tuổi) đánh.

Thành đã không hỏi kỹ, không tìm cách nói chuyện, mà lập tức để cơn giận dẫn đường. Anh ta tin rằng mình đang "bảo vệ con", nhưng thực chất là đẩy con vào một bài học méo mó, rằng bạo lực là cách giải quyết nhanh nhất khi cảm thấy bị xúc phạm.

Và đau hơn cả, đó là hình ảnh một người đàn ông ra tay với phụ nữ, trước mặt chính con mình.