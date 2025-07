Khi nào xe Google Maps đến chụp ảnh khu vực của bạn?

Google không công khai lịch trình xe Google Street View nhưng tiết lộ khoảng thời gian mà xe đến các khu vực khác nhau. Những chiếc xe cũng rất dễ nhận diện với đề can Google Maps và tripod “cao kều” gắn camera hình cầu trên nóc.

Để biết khi nào xe Google Street View đến khu vực của bạn, truy cập https://www.google.com/streetview/how-it-works/. Kéo xuống phần Where we are mapping this month (Nơi chúng tôi lập bản đồ tháng này), chọn quốc gia, thành phố rồi bấm vào View Districts.