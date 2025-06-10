Khi nào có thể ngắm siêu Trăng đầu tiên của năm 2025?

Theo các nhà thiên văn học, bốn siêu Trăng liên tiếp sẽ lần lượt xuất hiện từ nay đến đầu năm 2026, mở màn bằng Trăng thu hoạch trong tuần này. Mặt Trăng sẽ đạt độ tròn cực đại ngay trước nửa đêm thứ Ba (7/10), nhưng trong các đêm liền kề trước và sau đó, người quan sát vẫn có thể thấy Mặt Trăng gần như tròn đầy.

Đêm thứ Hai (6/10) được xem là thời điểm lý tưởng nhất để chiêm ngưỡng, khi Mặt Trăng mọc ở hướng Đông ngay sau hoàng hôn, tạo nên khung cảnh ngoạn mục trên bầu trời.

Siêu trăng ở Đền thờ Cổ Poseidon ở Cape Sounion, Hy Lạp vào ngày 2/7/2023. Ảnh: Xinhua

Theo NASA, trong hiện tượng này, Mặt Trăng chỉ cách Trái Đất khoảng 224.600 dặm (hơn 361.000km) – gần hơn mức trung bình 238.900 dặm (384.000km). Nhờ vậy, siêu Trăng sẽ sáng hơn khoảng 30% và lớn hơn 14% so với Trăng tròn thông thường.