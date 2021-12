Khi nào các địa phương cho trẻ mầm non đi học lại?

Quan điểm của Sở là đặt an toàn của học sinh lên hàng đầu. Đời sống xã hội, kinh tế, có thể phục hồi để tồn tại. Còn riêng giáo dục, chậm lại một chút để đảm bảo an toàn, sau này, có thể sẽ kéo dài thời gian năm học, không nghỉ hè để bù đắp kiến thức cho học sinh.

Trong khi Hà Nội, Đà Nẵng và một số địa phương thận trọng trong việc mở cửa trường học thì tại nhiều tỉnh thành, việc cho trẻ mầm non trở lại trường đã được triển khai nhanh chóng và hiệu quả.

Tại Quảng Nam, mặc dù một số cơ sở giáo dục vẫn xuất hiện F0, F1 nhưng việc tổ chức dạy học vẫn diễn ra bình thường.

Theo số liệu thống kê của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam, từ đầu năm học đến nay, địa phương không có dịch thì học sinh mầm non vẫn học bình thường. Tuy nhiên, trẻ mầm non đến trường chiếm tỷ lệ không nhiều, chỉ đạt 50 - 55%. Hiện thành phố Tam Kỳ và huyện Hiệp Đức, trẻ mầm non tạm dừng đến trường 100% do tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.