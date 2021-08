Khi mua trứng, tôi nên chọn những quả to hơn hay những quả nhỏ hơn? Cô chủ trại gà nói nhỡ miệng, các bạn đọc xong thì mua nhé!

Khi mua trứng, nên chọn những quả to hơn hay những quả nhỏ hơn? (Ảnh minh họa)

Trong trứng gà chứa vitamin A, D, E, B6, omega-3... thành phần dinh dưỡng trong trứng tập trung nhiều nhất ở lòng trắng trứng. Nhờ thành phần dinh dưỡng đa dạng và hàm lượng cao như thế, chỉ với một vài quả trứng gà xuất hiện trong thực đơn hàng tuần của bạn có thể đem lại rất nhiều ích lợi cho sức khỏe.

Thế nhưng có nhiều lúc bạn mua trứng về mà có vẻ không được tươi, thậm chí có khi hỏng và phải bỏ hoàn toàn. Đôi khi bạn do dự không biết nên mua trứng loại quả to hay quả nhỏ, trứng màu trắng hay màu vàng. Hãy tham khảo kiến thức mà cô chủ trại gà đã nói dưới đây để lựa chọn cho mình những quả trứng đảm bảo chất lượng và an toàn cho sức khỏe nhé.

Nhìn vào màu sắc