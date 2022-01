Khi mua thịt lợn về ăn Tết hãy cố gắng chọn được 4 phần này, người bán hàng thường muốn giữ lại để tiêu thụ, ít ai biết để mua

Theo nghiên cứu y học, phần đuôi lợn có chứa chủ yếu là phần da, chứa nhiều collagen, elastin, keratin, albumin, globulin… đây đều là các chất có tác dụng tăng tính đàn hồi của da, chống lão hóa da, bảo vệ làn da trước sự tấn công của môi trường.

3. Sườn heo non

Khi mua thịt lợn cho ngày Tết, bạn có thể tìm mua những miếng sườn non thay vì xương ống. Bởi phần sườn này nhiều dinh dưỡng hơn, lại ngọt thơm hơn. Sườn heo non giàu protein và vitamin, sườn non còn chứa một lượng lớn canxi photphat, collagen,… có thể cung cấp đầy đủ canxi cho cơ thể con người, phụ nữ ăn rất tốt.

4. Thịt dải