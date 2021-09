Khi mua hạt dẻ nên chọn hạt 'tròn' hay 'dẹt'? Mách bạn cách bảo quản hạt dẻ, để cả năm vẫn tươi và không bị hôi

Không chỉ có thể chế biến thành nhiều món ăn vặt mà còn có thể dùng để nấu canh, nấu thịt, hầm gà... Dù làm theo phương pháp nào thì cũng ngon tuyệt cú mèo!

Hạt dẻ rất giàu carbohydrate, protein, chất béo, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, chất xơ, tannin, caroten và các chất dinh dưỡng như phốt pho, canxi, kali và sắt.

Hạt dẻ không chỉ có tác dụng bổ tỳ vị, bổ tỳ vị mà còn có tác dụng bổ thận tráng dương, ăn nhiều hạt dẻ có thể làm giảm các triệu chứng đau thắt lưng do thận khí thiếu hụt. Hạt dẻ tạo ra năng lượng cao hơn, nhưng vì hạt dẻ tươi chứa nhiều nước hơn, các chất dinh dưỡng khác nhau tương đối ít hơn so với hạt dẻ khô và hạt dẻ nấu chín. Vì hạt dẻ không chứa ít carbohydrate nên khi ăn hạt dẻ để bồi bổ, tránh ăn quá nhiều, nhất là đối với những người mắc bệnh tiểu đường, để không ảnh hưởng đến sự ổn định của đường huyết.

Ít ai biết rằng hạt dẻ tươi chứa nhiều vitamin C hơn cà chua, vốn được biết đến là loại quả giàu vitamin C, gấp mười lần táo! Các khoáng chất có trong hạt dẻ cũng rất toàn diện, bao gồm kali, magiê, sắt, kẽm, mangan,… Tuy không cao bằng hạt dưa nhưng vẫn cao hơn nhiều so với các loại quả thông thường như táo, lê, cao gấp 4 lần so với táo và được cho là giàu kali.