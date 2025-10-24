Khi mỗi nơi một bộ sách

Tôi từng là một giáo viên, gắn bó với bục giảng suốt hơn mười lăm năm. Có lẽ quãng thời gian khiến tôi nhớ nhất, cũng mệt mỏi và nhiều suy nghĩ nhất, là những năm đầu tiên khi ngành giáo dục bắt đầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 – chương trình với những bộ sách giáo khoa mới, được gọi là "một chương trình, nhiều bộ sách".

Đổi mới để nâng cao chất lượng giáo duc nhưng kèm theo bao nhiêu lúng túng, mệt mỏi

Khi đó, từ giáo viên, cán bộ quản lý cho đến phụ huynh và học sinh, ai cũng háo hức xen lẫn lo lắng. Nghe nói đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục, chúng tôi mừng. Nhưng khi bắt tay vào thực hiện, mới thấy bao nhiêu vướng mắc, lúng túng và cả mệt mỏi đến cùng cực.

Ngay từ những tháng trước kỳ nghỉ hè, giáo viên chúng tôi đã phải họp liên tục để "nghiên cứu, góp ý và lựa chọn sách giáo khoa". Mỗi bộ sách lại có đặc trưng riêng, cách trình bày, cấu trúc bài học khác nhau. Chúng tôi phải đọc, phải so sánh, phải tranh luận, rồi đi đến thống nhất chọn bộ nào phù hợp nhất với đối tượng học sinh của trường. Nhưng "phù hợp nhất" đôi khi chỉ là tương đối, bởi không ai dám chắc bộ này hay hơn bộ kia, chỉ vì… chúng tôi chưa có thời gian thực dạy để kiểm chứng.

Vừa chọn xong sách, tưởng rằng được nghỉ ngơi, nào ngờ suốt cả kỳ hè lại là chuỗi ngày tập huấn triền miên. Hết học phương pháp giảng dạy mới, rồi xây dựng ma trận đề kiểm tra, rồi nghiên cứu nội dung từng bài, từng chủ đề. Có những hôm trời nóng như đổ lửa, chúng tôi vẫn ngồi kín phòng họp để nghe hướng dẫn, ghi chép, trao đổi. Có giáo viên thậm chí vừa tập huấn xong lại lao về nhà để soạn thử giáo án cho hợp với cách dạy mới.