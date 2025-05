Khi 'ly giấy' không còn là những chiếc ly giấy bình thường‏

‏Trong tương lai, vai trò của ly giấy trong marketing F&B sẽ ngày càng được nâng tầm, không chỉ bởi xu hướng marketing mà còn từ sự dịch chuyển mạnh mẽ sang các giải pháp bền vững. Theo chia sẻ từ ‏ ‏Hunufa‏ ‏ – một công ty sản xuất ly giấy tại Việt Nam và là đối tác của nhiều thương hiệu F&B nổi tiếng. "Nhu cầu về ly giấy hiện nay đang tăng mạnh. Để đáp ứng thị trường và yêu cầu cao từ khách hàng, Hunufa không ngừng sáng tạo ra nhiều mẫu ly giấy đẹp mắt. Chính những mẫu ly giấy độc đáo này đã trở thành điểm nhấn thu hút khách hàng, không chỉ đơn thuần là in ấn mà còn có khả năng đổi màu độc đáo, mang đến trải nghiệm thị giác mới lạ cho người dùng, góp phần gia tăng sự tương tác và nhận diện thương hiệu một cách tự nhiên. Đặc biệt, việc sử dụng lớp tráng PLA, vật liệu sinh học dễ phân hủy, giúp sản phẩm bền vững hơn, thể hiện cam kết trong việc đồng hành cùng sự phát triển môi trường của ngành F&B Việt."‏

‏Sự dịch chuyển sang giải pháp bền vững đang nâng tầm vai trò của những chiếc ly giấy trong chiến lược marketing F&B.‏

‏Ngoài ra, công nghệ sẽ được tích hợp sâu rộng hơn với mã QR dẫn đến website, menu, chương trình khuyến mãi, hay thậm chí là trải nghiệm thực tế ảo tăng cường (AR). Các vật liệu mới, vừa thân thiện với môi trường vừa sở hữu tính năng vượt trội, sẽ được ưu tiên nghiên cứu và ứng dụng.

Tuy nhiên, để chiến lược này đạt hiệu quả tối đa, sự nhất quán với tổng thể hình ảnh và thông điệp thương hiệu là yếu tố then chốt. Thiết kế ly cần đồng điệu với định vị thương hiệu và tệp khách hàng mục tiêu. Chất lượng in ấn và vật liệu ly cũng cần được đảm bảo, bao gồm tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm và ưu tiên lựa chọn hàng Việt Nam chất lượng cao, nhằm tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm người dùng. Với sự đầu tư thông minh và sáng tạo không ngừng, những chiếc ly giấy sẽ tiếp tục là đòn bẩy giúp xây dựng thương hiệu, khẳng định vị thế trên thị trường và chinh phục trái tim người tiêu dùng.‏