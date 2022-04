Khi Kpop bị thờ ơ ở chính quê nhà

Cùng tháng, Red Velvet bán được 440.000 bản cho album The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm trong một tuần. Con số này cao gấp đôi so với doanh thu của sản phẩm trước đó là Queendom (2021). Đây là một thành tích đáng chú ý của nhóm nhạc nữ hoạt động từ năm 2014.

Sim Se Na, trưởng nhóm Quan hệ công chúng tại Hanteo Chart, cho biết: “Thành công của BTS đã thu hút nhiều người mua album Kpop hơn. Khi việc tiêu thụ âm nhạc chuyển sang phát trực tuyến và tải xuống, doanh số bán album đã giảm ở hầu hết quốc gia, bao gồm Mỹ. Nhưng người hâm mộ Kpop lại ngày càng mua nhiều album. Ngay sau khi nghệ sĩ phát hành album, người hâm mộ đoàn kết và quyết tâm thiết lập kỷ lục mới cho thần tượng”.

Thị trường nội địa không còn là trọng tâm

Giờ đây, các nhóm nhạc Kpop không cần tập trung nhiều vào việc nổi tiếng trong nước. Chương trình sống còn của Mnet Girls Planet 999 phát sóng vào mùa hè năm 2021, chưa bao giờ đạt tỷ xuất người xem cao. Nhóm nhạc nữ 9 thành viên Kep1er được thành lập bởi chương trình và ra mắt vào tháng 1. Ở trong nước, thành tích của nhóm rất ảm đạm.

Tuy nhiên, nhóm nổi tiếng ở nước ngoài. Sản phẩm đầu tay của Kep1er là First Impact bán được 206.000 bản trong tuần đầu phát hành. Con số trên giúp Kep1er lập kỷ lục mới về doanh số bán album đầu tay của một nhóm nhạc nữ Kpop. Điều đó chứng minh mức độ nổi tiếng ở Hàn Quốc không phản ánh mức độ thành công của một nhóm nhạc.

Girls Planet 999 có sự tham gia của 99 thần tượng đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Trong số 9 thí sinh lọt vào đội hình ra mắt của Kep1er, 6 người đến từ Hàn Quốc, một từ Trung Quốc và hai người Nhật Bản. Đây là chương trình đầu tiên của Mnet nhận phiếu bầu từ khán giả nước ngoài. Điều này cho phép người hâm mộ nước ngoài có tiếng nói trong việc ai lọt vào đội hình ra mắt. Girls Planet 999 thu hút hoảng 103 triệu phiếu bầu, 90% trong số đó đến từ nước ngoài, theo Mnet.

Daniel, một khán giả người Nhật gốc Anh ở độ tuổi 40, chia sẻ với Korea JoongAng Daily anh đã xem chương trình này vào năm 2021 thông qua nền tảng phát trực tuyến video của Nhật Bản. Daniel bình chọn cho một thí sinh Nhật Bản tên là Sakamoto Mashiro.

Anh bình chọn cho Sakamoto mỗi ngày và cùng những người hâm mộ khác quyên tiền để quảng bá nữ thần tượng. Ở tập cuối cùng, Sakamoto Mashiro đứng vị trí thứ 8 và ra mắt cùng nhóm nhạc Kep1er. Daniel cho biết anh ấy mua hơn 30 bản album First Impact để ủng hộ nhóm nhạc nữ.