Khi không gian mạng là chiến trường của chiến tranh hiện đại

Ông Blinken coi an ninh mạng là một trong những trụ cột quan trọng trong kế hoạch hiện đại hóa Bộ Ngoại giao Mỹ và đang kêu gọi tăng 50% ngân sách cho các hoạt động công nghệ thông tin.

Theo Ngoại trưởng Blinken, bước chuyển về công nghệ này nhằm góp phần xây dựng nền dân chủ Mỹ, chống lại thông tin sai lệch, ủng hộ tự do Internet, giảm lạm dụng công nghệ giám sát, thúc đẩy hợp tác, nâng cao chương trình nghị sự theo từng lĩnh vực công nghệ và từng vấn đề với các đối tác dân chủ.

Quyết định này của Ngoại trưởng Blinken nằm trong nỗ lực hiện đại hóa Bộ Ngoại giao mà Mỹ đang triển khai gần đây. Phát biểu công bố về kế hoạch này, ông Blinken nói: “Với sự ủng hộ của Quốc hội, tôi dự định thành lập Văn phòng Không gian mạng và Chính sách Kỹ thuật số do một đại sứ đứng đầu, đồng thời cử ra một đặc phái viên về lĩnh vực công nghệ quan trọng mới nổi. Cả hai sẽ báo cáo với Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman trong ít nhất năm đầu tiên”.

Theo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ thành lập Văn phòng Không gian mạng và Chính sách Kỹ thuật số do một đại sứ được Thượng viện phê chuẩn đứng đầu để thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao an ninh mạng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh những thách thức an ninh toàn cầu đang đe dọa đến không gian mạng của Mỹ, bao gồm cả các cáo buộc tấn công an ninh mạng gần đây.

Những nỗ lực trước đây

Dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, việc triển khai an ninh mạng trong Bộ Ngoại giao Mỹ được triển khai không đồng đều. Năm 2017, Ngoại trưởng Rex Tillerson đã sáp nhập một văn phòng an ninh mạng với một văn phòng khác, gây ra sự chỉ trích từ cộng đồng an ninh.

Cuối nhiệm kỳ Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã thành lập Cục An ninh mạng và các công nghệ mới nổi nhưng bị cả các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa và Dân chủ chỉ trích vì thời điểm thành lập. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden hiện được cho là đã xem xét đề xuất của ông Pompeo và dường như đang tiến tới với một mô hình tương tự.

Theo The Hill, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price tiết lộ rằng văn phòng mới sẽ tập trung vào an ninh không gian mạng quốc tế, chính sách kỹ thuật số quốc tế và tự do kỹ thuật số.

Cụ thể là, đặc phái viên mới của Bộ Ngoại giao về công nghệ quan trọng mới nổi sẽ dẫn đầu các nỗ lực ngoại giao với các đồng minh và đối tác cũng như trên các diễn đàn đa phương.

Ông Price lưu ý, kể cả khi Văn phòng Không gian mạng và Chính sách Kỹ thuật số được thành lập thì những vấn đề về an ninh mạng vẫn là vấn đề chung của tất cả các bộ, ngành chính phủ. Vì vậy, vấn đề về an ninh mạng và chính sách kỹ thuật số sẽ không chỉ gói gọn trong phạm vi văn phòng này và một bộ phận chuyên trách về vấn đề này là rất cần thiết.