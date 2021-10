Khi Idol quốc tế 'song kiếm hợp bích' cùng sao Việt: Thành công cũng có, 'flop dập mặt' cũng nhiều!

Erik X MOMOLAND - "Love Is Only You"

MOMOLAND từng là một trong những nhóm nhạc nữ Kpop tạo được tiếng vang mạnh mẽ với các bản hit như "BBoom BBoom" hay "BAAM". Nhóm từng hợp tác với Erik trong ca khúc mang tên "Love Is Only You". Hợp tác cùng nhóm nhạc nổi tiếng Kpop nhưng Erik không lép vế, thậm chí phân đoạn của anh được nhiều khán giả khen ngợi. Thế mạnh của nam ca sĩ chính là chất giọng dày, trầm ấm, cảm xúc và phát âm tiếng Anh khá tốt.

Tuy nhiên, ca khúc không tạo được hiệu ứng như kì vọng. Đến hiện tại, sản phẩm này chỉ thu được gần 3 triệu view trên Youtube.

Soobin X Ji Yeon: "Đẹp nhất là em"

"Đẹp nhất là em" đánh dấu sự trở lại của Ji Yeon kể từ khi kết thúc hợp đồng với công ty quản lý cũ MBK Entertainment vào tháng 1 năm 2018. Với dự án kết hợp đặc biệt này, Ji Yeon hi vọng đây sẽ là một món quà dành cho fan của cả hai.