Khi hành vi quấy rối được 'tẩy trắng' bằng tài năng

Thẩm phán xử nhẹ cho Terence Siow Kai Yuan vì cho rằng sự quấy rối này không phải tội lớn, tin thủ phạm "sẽ có ích cho xã hội". Ảnh: SCMP.

Cùng năm đó, một thiếu niên giấu tên ở bang New Jersey (Mỹ) phải ra hầu tòa với cáo buộc cưỡng hiếp một cô gái 16 tuổi tại bữa tiệc. Người này còn ghi lại hành vi của mình và chia sẻ cho bạn bè, kèm lời lẽ tục tĩu.



James Troiano, người chịu trách nhiệm giải quyết vụ kiện, đã bác bỏ báo cáo phía cảnh sát. Vị thẩm phán này còn đổ lỗi cho nạn nhân là chưa cân nhắc đến mức độ ảnh hưởng của việc tố cáo lên cuộc sống của bị cáo.



“Cậu ta xuất thân từ một gia đình gia giáo, học tại trường danh giá, có kết quả học tập xuất sắc. Cậu ấy còn tham gia hướng đạo sinh. Với khả năng của mình, chàng trai ấy có cơ hội ghi danh vào đại học hàng đầu”, ông Troiano nói.



Một trường hợp tiêu biểu khác là Brock Turner. Năm 2016, sinh viên kiêm vận động viên bơi lội tại Đại học Stanford (Mỹ) bị buộc tội tấn công tình dục một nữ sinh, hiếp dâm rồi bỏ lại nạn nhân ở một bãi rác.

Brock Turner được thẩm phán, gia đình và nhiều dân mạng biện minh vì ngoại hình sáng sủa, có thành tích học tập và thể thao xuất sắc dù phạm tội tấn công tình dục. Ảnh: New York Times.

Brock bị kết án 6 tháng tù giam cùng 3 năm quản chế với tội danh cố ý cưỡng hiếp người đang trong trạng thái bất tỉnh. Song, chỉ sau 3 tháng ngồi tù, anh đã được tự do.



Trong quá trình xét xử, cha của Brock đã viết tâm thư. Thay vì nói xin lỗi nạn nhân, lá thư này lại biện minh cho hành vi của kẻ phạm tội.



Ông nhấn mạnh tính cách trẻ con, điểm GPA xuất sắc, tinh thần thi đấu đem lại huy chương cho trường là "mặt tốt" của Brock.



“Thằng bé chỉ là một nạn nhân. Nó coi việc tiệc tùng và uống say ở các bữa tiệc là cách kết bạn ở trường đại học. Con trai tôi không bị đáng bỏ tù chỉ vì 20 phút hành động bồng bột”, người cha viết.



Nghịch lý



Những trường hợp trên cho thấy hệ thống tư pháp, công chúng xã hội có thể dành sự ưu tiên cho những con người thuộc tầng lớp trên.



Chia sẻ với New York Times, giáo sư Deborah gọi hiện tượng này là "lỗ hổng quan tâm" (care gap).



Theo đó, cộng đồng có xu hướng dành sự chú ý, cảm thông cho đàn ông phạm tội, nhất là khi kẻ đó có địa vị cao trong xã hội.



Elizabeth Jeglic, giáo sư Tâm lý học tại Đại học Tư pháp ở New York (Mỹ), nói rằng việc thiên vị đối tượng có lý lịch tốt, được học hành đầy đủ bất chấp hành vi sai trái có thể diễn ra ở bất cứ đâu.