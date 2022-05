Khi hai ta về một nhà, đừng dựa dẫm hãy học cách chia sẻ

Theo đánh giá của chuyên gia tâm lý Tuệ An: "Đó là lý do sai lầm. Một lý do kết hôn thiếu sáng suốt sẽ để lại hậu quả lên mọi khía cạnh cuộc sống hiện tại, tương lai của bạn và con cái bạn".

Điều quan trọng để người phụ nữ hạnh phúc sau khi lập gia đình là luôn được chồng sẻ chia. Sự sẻ chia trong sinh hoạt gia đình, trong đời sống vợ chồng không cứ gì phải to tát mà nó xuất phát từ những điều bình dị nhất thể hiện qua bữa ăn, giấc ngủ, trong lời ăn, tiếng nói. Thấu hiểu, vị tha và bao dung cho nhau là tiền đề nhân đôi hạnh phúc gia đình.