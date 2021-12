Khi 'good boy' Karik rap ca khúc của 'bad boy' Binz

Dù chỉ là clip được netizen “đào lại” nhưng rõ ràng sức hút tính tới thời điểm hiện tại vẫn còn đó.

Clip Karik cover BigCityBoi - Binz

Để ý kỹ đoạn cover của Karik, có thể thấy anh rất hào hứng thể hiện phần rap . Nhưng có vẻ gương mặt hiền lành cộng thêm cách chơi rap thường ngày của Karik không phù hợp để rap những bài có câu chữ ngắn, giai điệu gai góc thêm phần ngông và đậm chất "trai hư" như thế này.

Ai cũng đều biết thế mạnh của Karik nằm ở chỗ rap rất nhiều chữ, nên sẽ gặp khó khăn khi hát nhạc không phải sở trường là điều dễ hiểu.