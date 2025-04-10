Khi đèn báo ắc quy bất ngờ bật sáng, có nên tiếp tục lái xe?

Các chuyên gia sửa chữa ô tô cho biết nhiều người thường lầm tưởng rằng khi đèn báo ắc quy bật sáng, nghĩa là bình ắc quy đã hỏng. Trên thực tế, đây là tín hiệu cảnh báo sự cố nghiêm trọng trong hệ thống sạc điện của ô tô.

Đèn ắc quy bật sáng không chỉ đơn thuần là tín hiệu cảnh báo ắc quy gặp vấn đề. Ảnh: Live About

Thông thường, hệ thống sạc điện gồm 3 bộ phận chính: Ắc quy ô tô cung cấp dòng điện ban đầu để khởi động động cơ. Máy phát điện được dây đai tổng (dây curoa) dẫn động để tạo ra điện để cung cấp cho toàn bộ hệ thống điện trên xe và nạp lại cho ắc quy. Bộ điều áp sẽ giữ cho điện áp đầu ra ổn định, thường ở ngưỡng 13,2 – 14,5V để không gây hỏng hóc các thiết bị.

Khi đèn báo ắc quy bật sáng, điều đó đồng nghĩa với việc điện áp không còn nằm trong ngưỡng an toàn. Lúc này, chiếc xe đang hoạt động hoàn toàn dựa vào lượng điện dự trữ ít ỏi trong bình ắc quy.

Những nguyên nhân phổ biến khiến đèn báo ắc quy bật sáng

Theo kinh nghiệm của những thợ máy lành nghề, có nhiều lý do khiến đèn báo ắc quy trên ô tô sáng đỏ, trong đó thường gặp nhất là: