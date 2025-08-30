Khỉ 'cuỗm' 24 triệu đồng rồi vứt tung tóe khiến người dân náo loạn tranh giành

Sự việc khỉ "cuỗm" tiền rồi vứt tung tóe được ghi nhận ngay trước văn phòng giao dịch Bidhuna Tehsil ở huyện Auraiya, bang Uttar Pradesh.

Theo India TV, vào khoảng 13h ngày 26/8, ông Rohitash Chandra cùng con trai, đi xe máy đến văn phòng giao dịch Bidhuna Tehsil, để hoàn tất thủ tục đăng ký giấy tờ đất đai.

32kjh423.jpg
Ảnh chụp màn hình

Trong cốp xe của 2 cha con có 80.000 Rupee (24 triệu đồng) tiền mặt để giao dịch. Do cốp không khóa còn những người liên quan bận rộn làm việc với phía luật sư, một con khỉ bất ngờ từ trên cây lao xuống và "đánh cắp" bọc tiền.

Ngay khi mở ra và phát hiện không phải đồ ăn, con khỉ đứng trên cây lập tức vung xấp tiền mặt tung tóe khắp nơi.

Lúc này, cha con ông Rohitash mới phát hiện ra sự việc còn người dân xung quanh vội vàng lao tới, tranh nhau nhặt tiền.

4kj32h4.jpg
Ảnh: India TV

Dù phía "khổ chủ" liên tục đề nghị giúp đỡ song họ chỉ có thể gom về khoảng 52.000 rupee (15,5 triệu đồng). Phần còn lại, 28.000 rupee (8,5 triệu đồng), đã thất lạc trong đám đông.

Đoạn video ghi lại cảnh tượng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Ấn Độ, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thương cảm với 2 cha con ông Rohitash. Một số khác lại cho rằng sự thiếu cẩn trọng là nguyên nhân chính dẫn đến vụ việc "dở khóc dở cười" này.

giphy3424324.gif
Ảnh cắt từ clip

Người dân địa phương cũng chia sẻ thêm, chuyện khỉ trộm cắp đồ ở Uttar Pradesh không phải hiếm gặp.

Theo các chuyên gia môi trường, đây là hậu quả từ việc môi trường sống tự nhiên của loài vật này bị thu hẹp, nguồn thức ăn khan hiếm, buộc chúng phải tìm đến khu vực con người sinh sống.

