Khỉ 'cuỗm' 24 triệu đồng rồi vứt tung tóe khiến người dân náo loạn tranh giành

Theo India TV, vào khoảng 13h ngày 26/8, ông Rohitash Chandra cùng con trai, đi xe máy đến văn phòng giao dịch Bidhuna Tehsil, để hoàn tất thủ tục đăng ký giấy tờ đất đai.

Ảnh chụp màn hình

Trong cốp xe của 2 cha con có 80.000 Rupee (24 triệu đồng) tiền mặt để giao dịch. Do cốp không khóa còn những người liên quan bận rộn làm việc với phía luật sư, một con khỉ bất ngờ từ trên cây lao xuống và "đánh cắp" bọc tiền.