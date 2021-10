Khi con bị bắt nạt, đừng "vác dao tới xử'' nhưng cũng không dạy con "1 sự nhịn là 9 sự lành''

Quan trọng là phòng tránh, là làm con mạnh lên

- Luyện tập thể thao, học võ, học 1 môn năng khiếu với mục đích chính là để con tự tin hơn.

- Có nhiều bạn thân, có đồng minh mạnh.

- Có hậu phương mạnh, là mẹ chẳng hạn, mẹ luôn ủng hộ con, luôn tin con.

- Tập bình tĩnh, bình thản, tự tin, giao tiếp tốt,...

- Hiểu mình, hiểu người: đây chính là rèn luyện EQ. Để con hiểu và phân biệt được có lúc thì nên thưa cô, có lúc thì nên cãi lại... Nếu có người nghe thì hãy hô hoán, còn nếu gặp phải đứa khùng điên, dữ tợn, có hung khí, thì phải cắn răng nhịn nhục, đưa hết tiền bạc, thậm chí quỳ xuống để mà giữ mạng sống cái đã...

Và thú thật là, phải chấp nhận cả việc bạn đã dạy con rất nhiều mà cuối cùng con chẳng làm được gì sáng suốt hết.

Thực ra, rất nhiều nạn nhân của bạo lực sẽ rơi vào trạng thái đông cứng lại, không thể phản ứng, không thể suy nghĩ, không thể cảm nhận gì. Việc này do cơ chế của não bộ, chứ không phải tại con. Hãy dịu dàng với cả mẹ và con nha!



Tiêu chí là: An toàn, và An toàn Lâu Dài!

