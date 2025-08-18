Khi chính quyền Đà Nẵng đồng hành gỡ 'nút thắt' cho start-up



Tại thành phố Đà Nẵng, thời gian qua dù đã có nhiều cơ chế khuyến khích nhưng thực tế cho thấy startup vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều dự án khởi nghiệp mới chỉ dừng ở mức ý tưởng hoặc thử nghiệm sản phẩm, nhưng chưa tìm được đầu ra. Một số nhà đầu tư cũng gặp khó trong việc thoái vốn. Hệ sinh thái start-up Đà Nẵng đang phát triển mạnh mẽ, nhiều startup tiềm năng, nhân sự trẻ, năng động lại nhận được sự hỗ trợ từ trường đại học, quỹ đầu tư, chính quyền… Tuy nhiên, các start-up đang gặp nhiều khó khăn về đầu ra.

Lãnh đạo thành phố luôn lắng nghe, cùng start-up tháo gỡ nút thắt tìm đầu ra cho sản phẩm khởi nghiệp

Theo ông Vũ Tiến Dũng, giám đốc một quỹ đầu tư ở Đà Nẵng, "điểm nghẽn” lớn nhất đối với các start-up là đầu ra. Các start-up có nhiều giải pháp tiềm năng nhưng thiếu khách hàng, khiến việc thương mại hóa gặp khó khăn, nhà đầu tư không thể thoái vốn. Cần tạo cơ chế để start-up tiếp cận, thử nghiệm sản phẩm trên hạ tầng công và giải quyết nhu cầu thị trường. Ông Vũ Tiến Dũng đề xuất thành lập 1 liên minh quỹ đầu tư giữa thành phố, trường đại học và khu vực tư nhân.

“Thành phố Đà Nẵng cần có chính sách để các quỹ ngồi với nhau, thành lập liên minh các quỹ. Liên minh các quỹ của các trường, liên minh các quỹ tư nhân và có thể hợp tác giữa quỹ đầu tư của thành phố với các đơn vị khác. Khi có được Liên minh các quỹ như vậy sẽ có sự hỗ trợ nhau rất tốt”, ông Dũng nói.

Nhiều dự án khởi nghiệp ở Đà Nẵng vẫn còn gặp khó khăn về đầu ra

Ông Đỗ Quý Sự, CEO một doanh nghiệp chia sẻ những khó khăn mà các sản phẩm khởi nghiệp gặp phải trong việc tiếp cận thị trường. Đồng thời, đề xuất xây dựng một cộng đồng dùng thử để trải nghiệm, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

“Để thúc đẩy hệ sinh thái, việc xây dựng cộng đồng dùng thử sản phẩm và hỗ trợ sản phẩm khởi nghiệp là việc nên làm. Qua đó, giúp sản phẩm của start-up hoàn thiện và tăng trưởng doanh thu cho start-up. Những sản phẩm nào đạt chất lượng, đạt yêu cầu thì nên truyền thông rộng rãi”, ông Sự đề xuất.

Đại diện các doanh nghiệp đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn

Nguồn nhân lực chất lượng và vốn chiến lược đóng vai trò then chốt trong sự phát triển bền vững của start-up. Các đơn vị cần đẩy mạnh huy động vốn cộng đồng, tăng cường hợp tác với các trường Đại học, phòng thí nghiệm sáng tạo, và xây dựng chính sách ưu tiên hỗ trợ start-up theo từng giai đoạn phát triển…

Bà Võ Thị Kim Oanh, trưởng phòng kinh doanh một trường đại học cho rằng, cần có những chính sách ưu tiên hỗ trợ cho từng giai đoạn khác nhau của start-up. Mỗi giai đoạn của start-up sẽ có một định nghĩa khác nhau, cho nên các chính sách ưu tiên cần xác định từng giai đoạn để xây dựng chương trình.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng gặp gỡ cộng đồng khởi nghiệp

Theo Báo cáo “Chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2025” của StartupBlink, Đà Nẵng tăng 130 bậc, vươn lên vị trí 766 trên toàn cầu. Đây cũng là địa phương dẫn đầu về tốc độ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam. Đà Nẵng hiện phát triển 172 dự án Đổi mới sáng tạo và thành lập 72 doanh nghiệp khởi nghiệp. Tỷ lệ sống sót của các start-up tại Đà Nẵng cao gấp 4 lần tỷ lệ chung cả nước.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi gặp mặt các doanh nghiệp khởi nghiệp

Thành phố Đà Nẵng tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, đặt hàng start-up giải quyết các 'bài toán thực tiễn', đồng thời hỗ trợ thử nghiệm, xúc tiến thị trường và ưu tiên sử dụng sản phẩm khởi nghiệp tại các đơn vị trên địa bàn. “Lãnh đạo của thành phố rất quan tâm đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Chính phủ rất quan tâm nhưng thành phố sẽ có sự sáng tạo hơn, hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp nhiều hơn. Đề nghị sở Khoa học và Công nghệ và Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo có sự giám sát, báo cáo cho lãnh đạo thành phố. Những doanh nghiệp nào làm tốt thì phải khen thưởng kịp thời và có sự hỗ trợ mạnh mẽ”, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định.

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không chỉ là câu chuyện của riêng start-up, là hành trình đồng hành của cả chính quyền, nhà đầu tư và cộng đồng. Với quyết tâm tháo gỡ 'nút thắt' đầu ra, Đà Nẵng đang mở ra cánh cửa mới, để những ý tưởng sáng tạo trở thành sản phẩm hữu ích, góp phần xây dựng thành phố đáng sống ngày càng năng động và bền vững.