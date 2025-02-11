Khi cái chết trở thành một ngành kinh doanh đang phát triển ở Hàn Quốc

Ngày càng có nhiều người tìm được việc làm trong lĩnh vực mai táng khi Hàn Quốc trải qua sự thay đổi nhân khẩu học lớn, với tỷ lệ sinh thấp nhất trên thế giới.

Dịch vụ ngày càng phát triển

Trong một lớp học ở trường Đại học thành phố cảng Busan của Hàn Quốc, những hàng quan tài dài được xếp hàng ngay ngắn. Những chiếc quan tài này sẵn sàng được sử dụng trong việc đào tạo các giám đốc tang lễ - một nghề đang phát triển ở một đất nước đang già hóa nhanh chóng.

Ngày càng có nhiều người tìm được việc làm trong lĩnh vực mai táng khi Hàn Quốc trải qua sự thay đổi nhân khẩu học lớn, với tỷ lệ sinh thấp nhất trên thế giới và gần một nửa dân số từ 50 tuổi trở lên.

Trong lớp học, các sinh viên tại Viện Khoa học và Công nghệ Busan cẩn thận phủ một ma-nơ-canh bằng vải tang lễ truyền thống của Hàn Quốc. Các ma-nơ-canh làm làm từ vải mịn như thể trên da thật, trước khi nhẹ nhàng hạ nó xuống quan tài.

"Với xã hội đang già đi, tôi nghĩ nhu cầu về loại công việc này sẽ chỉ tăng lên", Jang Jin-yeong, 27 tuổi, một sinh viên quản lý tang lễ cho biết.

Một sinh viên khác, Im Sae-jin, 23 tuổi, đã quyết định tham gia ngành học này sau khi bà của anh qua đời.

"Tại đám tang của bà ấy, tôi thấy những người làm trong dịch vụ mai táng đã chuẩn bị cho bà tôi tuyệt vời như thế nào cho lời chia tay cuối cùng. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn và muốn mình cũng sẽ làm như thế" - anh nói.

Khi xã hội đang ngày một già hóa, ngày càng có nhiều người Hàn Quốc sống - và chết - một mình. Các hộ gia đình độc thân hiện chiếm khoảng 42% tổng số nhà ở nền kinh tế lớn thứ tư châu Á.

Một nghề mới đã xuất hiện phản ánh thống kê đó: Những người dọn dẹp xác chết, nhà cửa được gọi đến để dọn dẹp nhà cửa sau khi những người sống một mình chết không ai hay.

Cựu nhạc sĩ cổ điển Cho Eun-seok cho biết, anh đã dọn dẹp nhiều ngôi nhà nơi người dân được tìm thấy đã chết, đôi khi vài tháng sau khi họ qua đời. "Nhà của họ giống như chân dung của họ, cô đơn và buồn bã" - nghệ sĩ Cho, 47 tuổi nói và mô tả những dấu vết đau lòng: hàng trăm chai rượu soju được đậy nắp gọn gàng và những hộp quà bụi bặm không bao giờ được mở.

Hàn Quốc có tỷ lệ tự tử cao nhất trong số các quốc gia phát triển, và trong số những "cái chết cô đơn" này bao gồm những người chết một mình do chính họ gây ra.

Gần đây, Cho cho biết anh bắt đầu nhận được cuộc gọi từ các công ty cho thuê xe đã qua sử dụng để làm sạch các phương tiện mà nhiều người đã kết thúc cuộc đời của họ trên xe. Ngoài ra, anh cũng đang phát triển một thiết bị để phát hiện các dấu hiệu của những cái chết không được biết đến nhằm làm giảm gây hại cho môi trường, gây ra sự xâm nhập của sâu bệnh...

Các sinh viên đang thực tập mặc đồ cho một ma-nơ-canh trong một lớp quản lý tang lễ tại Viện Khoa học và Công nghệ Busan

Hơn cả nghề mai táng

Công việc tổ chức tang lễ hay dọn dẹp những ngôi nhà có người qua đời đòi hỏi những người làm công việc này những đức tính khó ai có thể làm được. "Đôi khi đòi hỏi nhiều hơn là chỉ dọn dẹp hay tổ chức tang lễ rồi thôi" - Ông Kim Seok-jung nói.

Ông Kim kể, khi dọn dẹp nhà cửa, ông tìm thấy một bộ bài hát mà chủ nhân của nó đã không chia sẻ với người thân của mình. Sau đó, ông đã biến chúng thành một bài hát cho gia đình tang quyến.

Hoặc anh Cho nhớ tới một nữ sinh trung học sống một mình trong một gosiwon - một căn phòng chật chội thường chưa đầy năm mét vuông - sau khi cô thoát khỏi bạo lực gia đình.

Anh đến thăm mỗi tháng một lần để dọn dẹp. Bé gái này bị trầm cảm, đã không thể tự chăm sóc bản thân. Em sống giữa đống đồ đạc và thức ăn thối rữa bao phủ giường và không khí hôi hám, nhiều côn trùng.

Nhưng em cẩn thận chăm sóc một chiếc hộp nhỏ, khăng khăng giữ chặt bên mình và không cho anh Cho vứt nó đi.

Một năm sau, em gái đã tự kết liễu cuộc đời mình trong căn phòng nhỏ đó.

Khi anh Cho trở lại dọn dẹp, anh phát hiện ra rằng một con chuột đã sống trong chiếc hộp suốt thời gian qua.

Bên cạnh đó là cây đàn guitar của em - cô bé đã mơ ước trở thành một nhạc sĩ.

"Khoảnh khắc tôi nhìn thấy con chuột, tất cả những gì tôi có thể nghĩ là tôi phải cứu nó và giữ cho nó sống", anh Cho nói.

Ông Kim Doo-nyeon, một người kỳ cựu trong lĩnh vực tang lễ, cho biết ông có nhiều nhân viên trẻ trong công ty.

"Khi mọi người sống cùng nhau, họ chia sẻ mọi thứ... Ngay cả khi một người chết, những vật dụng đó vẫn còn", ông nói. "Nhưng khi ai đó chết một mình, mọi thứ phải được dọn dẹp."

Trở lại lớp học ở Busan, Im thừa nhận có chút lo lắng về con đường sự nghiệp mà mình đã chọn.

"Tôi cũng khá sợ. Cho dù bạn có chuẩn bị bao nhiêu, đối mặt với một người đã khuất cũng rất đáng sợ" - anh nói.

Thảo Nguyễn (theo France 24)