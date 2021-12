Khi các idol Kpop theo concept Giáng sinh: Hầu hết đều đáng yêu nhưng đến Wanna One thì có gì... sai sai

Người hâm mộ của SEVENTEEN có tận 12 ông già Nô En phát quà cho mình

Với các fan của SEVENTEEN, họ có đến tận mười hai ông già Nô En cùng với đó là một chú nai nâu đáng yêu. Năm ngoái, SEVENTEEN đã tự lên kế hoạch hóa trang toàn bộ theo phong cách Giáng sinh cho một dịp livestream đặc biệt với người hâm mộ.

Năm trước đó nữa, SEVENTEEN cũng từng khiến mọi người trầm trồ khi trình diễn ‘All I Want For Christmas’ trên Yang and Nam Show trong đồng phục là những tấm khăn nhung đỏ. Giáng sinh có lẽ đã trở thành một trong những thời điểm yêu thích nhất trong năm của cả SEVENTEEN và người hâm mộ của họ.

6.JYJ

Ba thành viên trông rất ton sur ton

Bạn sẽ không thể ngừng mỉm cười khi nhìn vào bộ đồ Giáng sinh của JYJ sử dụng năm 2014. Dù có vẻ không thực sự hợp với phong cách và độ tuổi của các thành viên nhưng JYJ thực sự rất biết cách đem đến niềm vui cho các fan của mình.

7.Wanna One

Nếu bạn nghĩ tất cả thần tượng Kpop trong trang phục Giáng sinh đều rất đáng yêu thì bạn chắc chắn đã nhầm rồi. Điển hình như với 11 chàng trai Wanna One chẳng hạn. Năm ngoái, trong một tập Giáng sinh đặc biệt thuộc chương trình thực tế Wanna One Zero Base, các thành viên ban đầu trông rất dễ thương với những bộ trang phục ông chú hươu bụng bự đáng yêu như thế này

Kang Daniel nghịch ngợm nhưng vẫn rất dễ thương

Cho đến khi một vài thành viên thi nhau thêm thắt vài chi tiết "nhỏ" để gây cười...