Khi các câu nói viral trên MXH được chuyển thành… nhạc đình đám trên TikTok

Dù cảm thấy ức chế với quảng cáo 'Nhà tôi 3 đời chữa sỏi thận' nhưng một bộ phận cư dân mạng vẫn tìm được niềm vui từ quảng cáo này.

Theo đó, bắt đầu từ cuối tháng 10/2020, câu nói này đã trở thành trend mới của cộng đồng mạng. Hàng loạt ảnh chế sử dụng đoạn quảng cáo này làm content đã được dân mạng chia sẻ "rần rần" trên Facebook. Bên cạnh đó, các ca khúc remix từ câu nói trên cũng nhanh chóng trở nên đình đám trên MXH TikTok.

“Cục sì lâu ông bê lấp”

“Cục sì lầu ông bê lắp” nghe qua thì nó là một câu một câu nói không có nghĩa, chủ yếu được các bạn trẻ chế vui khi đọc lái từ câu hát “Don’t you know, pump it up, Don’t you know, pump it up…” trong bài “Pump It Up” do Danzel thể hiện.