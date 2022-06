Khi cà chua có thể khiến chính trường Ấn Độ 'dậy sóng'

Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman mới đây đã thông báo giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng 8 rupee (0,1028 USD)/lít và 6 rupee/lít đối với dầu diesel. Chế độ thuế mới đối với xăng và dầu diesel có thể khiến chính phủ thất thu thuế khoảng 1.000 tỉ rupee/năm.

Chính phủ Ấn Độ cũng loại bỏ thuế nhập khẩu than antraxit, than PCI và than cốc nhằm giảm chi phí nguyên liệu tại thị trường nội địa. Các biện pháp mới trên sẽ có hiệu lực từ ngày 22/5. Hiện giá xăng tại New Delhi đứng ở mức 105,41 rupee/lít, trong khi giá dầu diesel đứng mức 96,67 rupee/lít.

Theo các chuyên gia, lạm phát đã trở thành một vấn đề lớn đối với chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi trước thềm cuộc bầu cử trong năm nay. Theo ông Modi, các quyết định liên quan đến việc giảm đáng kể giá xăng và dầu diesel, sẽ tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực khác nhau và mang lại hỗ trợ cho người dân Ấn Độ.

Thanh Bình (lược dịch)