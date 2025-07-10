Khắp nơi ở Thái Nguyên, Lạng Sơn ngập sâu trong nước lũ

Do ảnh hưởng từ cơn bão số 11, từ đêm 6 đến sáng 7/10, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra mưa lớn kéo dài. Lượng mưa dồn dập khiến nhiều trục đường ngập sâu, gây ách tắc giao thông cục bộ và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Một số hộ dân khu vực gần đường Bắc Kạn (phường Phan Đình Phùng) ngập nặng, phải dùng thuyền để di chuyển ra ngoài.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường cho thấy, nhiều khu vực như Minh Cầu, Hoàng Gia, Hoàng Văn Thụ, khu vực Đại học Thái Nguyên, Gang Thép... bị ngập nặng. Tại một số nơi, nước đã tràn vào nhà dân, gây thiệt hại về tài sản. Nhiều phương tiện như ô tô, xe máy bị ngập sâu, không thể di chuyển.

Trước tình hình đó, các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng tổ chức phân luồng giao thông, cắm biển cảnh báo tại các điểm ngập sâu để đảm bảo an toàn cho người dân.

Mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Cầu dâng cao.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, tính đến sáng 7/10, mực nước tại các trạm đo trên địa bàn có những biến động đáng kể.