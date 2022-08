Khánh Thi được ông xã Phan Hiển khen hết lời khi mặc váy cưới sexy

Sau khi chụp ảnh cưới tại Pháp xong, cặp đôi Khánh Thi và Phan Hiển chia sẻ clip hậu trường khiến fan vô cùng phấn khích.

Nữ kiện tướng dancesport cho biết cô phải dậy từ 4h sáng để chuẩn bị về trang phục và make-up rạng rỡ khi phải chụp ảnh ngoài trời. Cặp đôi lựa chọn biểu tượng của nước Pháp - tháp Eiffel làm khung cảnh chính để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.