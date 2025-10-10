Khánh Thi - Chí Anh: Tình bạn đẹp trải qua nhiều thập kỷ

Chuyện ấy đã trở thành quá khứ và giờ đây, ai cũng có hạnh phúc riêng. Hiện tại, Chí Anh đã có 2 con và hạnh phúc yên ấm như nhiều gia đình khác.

Chí Anh sinh năm 1978 là một trong những kiện tướng dancesport nổi tiếng trong làng thể thao Việt Nam. Anh càng nổi tiếng hơn khi có mối tình khá sâu đậm với bạn diễn Khánh Thi. Họ đã có thời gian dài gắn bó với nhau, cùng học tập để theo con đường dance sport chuyên nghiệp.

Nói về chuyện tình cảm với Khánh Thi, anh cho biết vợ ghen là chuyện bình thường. "Ghen thì tôi nghĩ là có. Vợ tôi không thoải mái khi tôi tham gia liveshow của Khánh Thi. Tôi thấy vợ tôi có ghen thì cũng là chuyện bình thường, dễ hiểu. Không nên xem nó to tát hay khó chịu vì vợ ghen. Chẳng có người phụ nữ nào lại vui vẻ khi chồng mình ôm một cô gái khác", Chí Anh cho biết.

Hiện tại, Khánh Thi - Chí Anh đã trở thành những người bạn thân thiết của nhau. Cách đây vài năm, anh và nữ kiện tướng cùng nhau tham gia liveshow. Nói về cảm xúc khi kết hợp cùng người cũ, Chí Anh cho biết: "Tôi là vận động viên chuyên nghiệp nên không cần phải có cảm xúc yêu đương với bạn nhảy thì mới có thể nhảy được những bài yêu đương. Đúng là tôi vào vai nam chính trong liveshow này. Và nói thẳng thì chúng tôi từng là một phần cuộc đời của nhau. Nhưng nhiệm vụ của tôi trong liveshow của Khánh Thi là giúp cô ấy kể lại câu chuyện của cô ấy theo đúng kịch bản chứ không phải tranh thủ hồi ức với nhau trên sân khấu".

Bộ 3 kiện tướng dance sport Khánh Thi - Chí Anh - Phan Hiển.

Chính tinh thần thoải mái đó nên mối quan hệ của họ luôn bền vững và kéo dài trong nhiều năm qua.