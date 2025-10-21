Tuyến đường được gọi là Via Baltica sẽ đi qua một dải đất hẹp giữa Belarus và vùng đất tách biệt Kaliningrad của Nga. Tại lễ khánh thành tuyến đường trên biên giới giữa hai nước, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki và Tổng thống Litva Gitanas Nausėda cho biết, con đường này là hành lang quan trọng nhất của khu vực và nhấn mạnh vai trò trong việc phòng thủ khu vực. Quân đội NATO có thể di chuyển nhanh hơn để hỗ trợ các nước Baltic bằng cách sử dụng tuyến đường này.

Tổng thống Ba lan cho biết, tuyến đường này có mục đích kép, sẽ giúp ích cho nền kinh tế của các nước này và tăng cường khả năng phòng thủ của khu vực. Ba Lan và các nước láng giềng vùng Baltic đang trong tình trạng báo động cao kể từ khi một số máy bay không người lái của Nga vi phạm lãnh thổ Ba Lan và máy bay chiến đấu của Nga xâm phạm không phận Estonia vào tháng 9.

Khánh thành tuyến đường chiến lược kết nối các nước Baltic với Ba Lan (Ảnh: Mikolaj Bujak)

Tuyến đường Via Baltica dài 600 dặm bắt đầu từ Warsaw, đi qua Litva, Latvia và kết thúc tại thủ đô Estonia. Tuyến đường này cũng là một phần của tuyến đường nối Phần Lan với Cộng hòa Séc. Bộ Giao thông vận tải Litva cho biết, một số đoạn đường hướng bắc của Via Baltica hiện chỉ có hai làn xe và sẽ được mở rộng trong tương lai.

Tổng thống Litva chia sẻ, con đường này tượng trưng cho “tự do, thịnh vượng và an ninh” và đóng vai trò kinh tế, thương mại, hậu cần cực kỳ quan trọng ở Litva, kết nối nước này với phần còn lại của thị trường châu Âu.