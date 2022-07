Khánh thành tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ"

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) (20/7/1962 - 20/7/2022), sáng 17/7, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ khánh thành công trình tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ".

Dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, các Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Nguyễn Duy Ngọc, đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành và cán bộ, chiến sỹ các đơn vị trực thuộc Bộ và Công an thành phố Hà Nội.