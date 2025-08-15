Khánh thành Trung tâm chỉ huy tác chiến khu vực chính trị Ba Đình

Trung tâm chỉ huy tác chiến khu vực chính trị Ba Đình là công trình trọng điểm nhằm nâng cao năng lực bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho các mục tiêu, sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, nhất là tại khu vực Ba Đình - nơi tập trung các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình và các địa điểm thường xuyên đón tiếp nguyên thủ, đoàn khách quốc tế.

Trung tâm được xây dựng trong bối cảnh tình hình an ninh toàn cầu diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động chống phá, sử dụng thủ đoạn tấn công công nghệ cao như thiết bị bay không người lái mang chất nổ, vũ khí sinh - hóa, tấn công khủng bố, gây rối trật tự công cộng. Tại khu vực Ba Đình, các vụ khiếu kiện đông người, kéo dài cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, đòi hỏi lực lượng Cảnh vệ phải có năng lực ứng phó nhanh, chính xác, hiệu quả.

Dự án gồm hai hợp phần: Xây dựng công trình Trung tâm chỉ huy tác chiến và trang bị phương tiện kỹ thuật bảo đảm an ninh, an toàn khu vực trung tâm chính trị Ba Đình. Công trình có tổng diện tích hơn 10.900m², được bố trí các phòng chỉ huy, điều hành, thí nghiệm, kỹ thuật, kho vũ khí, công cụ hỗ trợ, phòng truyền thống, hội trường, thư viện và khu ứng trực lực lượng đặc nhiệm. Tầng hầm đáp ứng nhu cầu để phương tiện nghiệp vụ và bố trí kỹ thuật.