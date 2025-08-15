Khánh thành Trung tâm chỉ huy tác chiến khu vực chính trị Ba Đình

Dự lễ khánh thành có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Hải Quân, Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, nguyên Tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh vệ cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an.
Trung tâm chỉ huy tác chiến khu vực chính trị Ba Đình là công trình trọng điểm nhằm nâng cao năng lực bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho các mục tiêu, sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, nhất là tại khu vực Ba Đình - nơi tập trung các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình và các địa điểm thường xuyên đón tiếp nguyên thủ, đoàn khách quốc tế.
|Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm chỉ huy tác chiến khu vực trung tâm chính trị Ba Đình.
Trung tâm được xây dựng trong bối cảnh tình hình an ninh toàn cầu diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động chống phá, sử dụng thủ đoạn tấn công công nghệ cao như thiết bị bay không người lái mang chất nổ, vũ khí sinh - hóa, tấn công khủng bố, gây rối trật tự công cộng. Tại khu vực Ba Đình, các vụ khiếu kiện đông người, kéo dài cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, đòi hỏi lực lượng Cảnh vệ phải có năng lực ứng phó nhanh, chính xác, hiệu quả.
Dự án gồm hai hợp phần: Xây dựng công trình Trung tâm chỉ huy tác chiến và trang bị phương tiện kỹ thuật bảo đảm an ninh, an toàn khu vực trung tâm chính trị Ba Đình. Công trình có tổng diện tích hơn 10.900m², được bố trí các phòng chỉ huy, điều hành, thí nghiệm, kỹ thuật, kho vũ khí, công cụ hỗ trợ, phòng truyền thống, hội trường, thư viện và khu ứng trực lực lượng đặc nhiệm. Tầng hầm đáp ứng nhu cầu để phương tiện nghiệp vụ và bố trí kỹ thuật.
Dự án được trang bị hệ thống công nghệ hiện đại tích hợp trí tuệ nhân tạo, mạng lưới camera giám sát thông minh, tự động phát hiện và cảnh báo đối tượng, vật thể khả nghi; hệ thống lưu trữ và phân tích dữ liệu lớn, kết nối, chia sẻ thông tin với một số đơn vị chức năng.
Trong quá trình triển khai, dù gặp khó khăn về địa chất, điều chỉnh thiết kế đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, phòng cháy chữa cháy và kết nối hạ tầng, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp của các đơn vị chức năng và nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, công trình đã hoàn thành vượt tiến độ, bảo đảm 100% kế hoạch vốn và đạt yêu cầu về chất lượng, thẩm mỹ, công năng.
|Các đại biểu tham quan trung tâm.
Việc đưa trung tâm vào hoạt động là bước tiến quan trọng trong thực hiện Nghị Quyết số 12 của Bộ Chính trị và Đề án số 04 của Bộ Công an về xây dựng lực lượng Cảnh vệ “trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, góp phần củng cố “lá chắn thép” bảo vệ tuyệt đối an toàn khu vực trung tâm chính trị Ba Đình và các mục tiêu đặc biệt quan trọng của đất nước.
BÌNH AN