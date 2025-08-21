Khánh thành Bảo tàng Vũ trụ đầu tiên của Việt Nam

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đã tổ chức lễ gắn biển và khai trương Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng 21/8, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đã tổ chức lễ gắn biển và khai trương Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội).

Được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, vừa hướng tới 50 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, sự kiện là cột mốc quan trọng, đánh dấu những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt hơn một thập kỷ qua của tập thể các chuyên gia, cán bộ nghiên cứu của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ để thực hiện thành công một số dự án vệ tinh và từng bước làm chủ được công nghệ.

Theo đại diện Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam không chỉ là một công trình kiến trúc hiện đại, mà còn là kết tinh của trí tuệ, sự sáng tạo và khát vọng vươn tới những vì sao của người Việt. Đây là một không gian trải nghiệm toàn diện về Khoa học công nghệ vũ trụ nơi khách tham quan có thể cùng nhau ngược dòng thời gian để tìm hiểu sự kiện khởi nguồn của vũ trụ, cho đến việc khám phá những công nghệ tiên tiến hiện nay.