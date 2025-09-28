Khánh Phương xin chịu mọi trách nhiệm sau buổi làm việc với công an

Ngày 28/9, Khánh Phương tiếp tục xin lỗi, xin chịu mọi trách nhiệm liên quan vụ nhóm Ngũ hổ tướng phát hành MV có dính logo web cá độ. Nam ca sĩ lên tiếng lần thứ ba sau buổi làm việc với công an TPHCM theo lệnh triệu tập ngày 25/9.

"Tôi xin lỗi, chịu trách nhiệm về những thứ gây ra ở mọi phương diện pháp lý, dư luận. Tôi không để quý vị thất vọng lần nữa. Sau sóng gió, tôi nhìn nhận được sai lầm, sẵn sàng chịu trách nhiệm, rút thêm nhiều kinh nghiệm và sẽ cố gắng tốt hơn", Khánh Phương xin lỗi.

Sau bài đăng, cộng đồng mạng tiếp tục chế giễu Khánh Phương và nhóm Ngũ hổ tướng. "Lần trước đã bị gọi tên rồi nhưng vẫn không rút kinh nghiệm, dính tới web cá độ thì phải chịu hậu quả thôi", "Giờ đến cả cơ quan công an cũng lên tiếng rồi, chỉ chờ kết quả buổi làm việc thôi", "Lần này phải xử lý nghiêm những trường hợp nghệ sĩ liên quan đến web cá cược"... khán giả bình luận.